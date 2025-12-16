Αγρότες: Μέχρι αύριο Τετάρτη η απόφαση από την πανελλαδική των μπλόκων (βίντεο)

Με τις κινητοποιήσεις στην 17η ημέρα, οι αγρότες προετοιμάζονται για κοινή απάντηση στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο.

«Ο πρωθυπουργός θα επιστρέψει την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. (…) Είναι ένας χρόνος τον οποίο τα μπλόκα θα τον πάρουν, για να συνομιλήσουμε και συντονισμένα να απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε εγκαίρως, από κοινού και συντονισμένα», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Εξετάζουμε λέξη προς λέξη όλα αυτά που ειπώθηκαν από τον κύριο Τσιάρα και η αλήθεια είναι ότι δεν μας ικανοποιούν. Αφήνουν πολλά ερωτηματικά, πολλές θολές γραμμές», τόνισε.

Επ’ αόριστον κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στην Εγνατία Οδό, ενώ στο μπλόκο των Μαλγάρων, στις 8 το βράδυ άνοιξε το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι οι αγρότες μοιράζουν ρύζι στους οδηγούς, με έκκληση να βοηθήσουν να συνεχιστεί η παραγωγή, όπως αναφέρει το σχετικό φυλλάδιο.

Οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων αναμένεται να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει η ΑΔΕΔΥ στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κλείσιμο της Εγνατίας Οδού και των παραδρόμων από τις 14:00 έως τις 16:00 ανακοίνωσαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο της Σιάτιστας Κοζάνης.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο στα εμπορικά φορτία.

Σε πλήρη συντονισμό βρίσκονται τα μπλόκα Φιλώτα και Τελωνείου Νίκης Φλώρινας, όπου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν πως οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα.

Όπως τονίζουν, αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αιτήματα τα οποία έχουν ήδη αποστείλει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νέες κινητοποιήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Αγρότες από το μπλόκα του Ερυμάνθου και των Καλαβρύτων ενισχύουν το μπλόκο στον κόμβο της Εγλυκάδας .

Αποτελούν βάση όσα ανακοίνωσε ο κ. Τσιάρας αλλά ο κτηνοτροφικός κλάδος έχει ξεκληριστεί, είμαστε αποφασισμένοι για Χριστούγεννα εδώ και Πρωτοχρονιά αν χρειαστεί», δήλωσε στο ΕΡΤnews και στον Νίκο Γιαπρακά ο εκπρόσωπος του μπλόκου Αγροτών Αχαΐας, Δημήτρης Στέργιος, τονίζοντας πως: «Τους κλειστούς δρόμους τους έχει η κυβέρνηση που παρατάσσει τα ΜΑΤ. Δεν πρόκειται να καταφέρουν να έχουμε την κοινωνία απέναντί μας».

Στην Αιτωλοακαρνανία ο βασικός πυρήνας αγροτών βρίσκεται στο μπλόκο που έχει στηθεί στο ύψος των διοδίων της Ιόνιας Οδού Αγγελοκάστρου και συντονίζει τον αγώνα, ενώ μπλόκα στήνονται κατά διαστήματα από τα παραταγμένα τρακτέρ στη γέφυρα Ευηνοχωρίου της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στα διόδια Ακτίου και στο Ξηροπήγαδο

Σήμερα μεταβαίνουν με τρακτέρ στην πλατεία Δημοκρατίας για να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου για τον προϋπολογισμό που θα διεξαχθεί στις 6.30 μ.μ.. Ενώ, για αύριο Τετάρτη αναμένεται να προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό του δρόμου στο Χαλίκι Αιτωλικού.

-Την Πέμπτη στις 11.00 προετοιμάζονται για είσοδο στο Μεσολόγγι με τρακτέρ, προκειμένου να μοιράσουν ψηφίσματα για τον αγώνα τους σε Δήμο και Περιφέρεια.

-Από τη Ναυπακτία οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ενημερωτικές δράσεις στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, δίχως αποκλεισμό ή διακοπή της κυκλοφορίας.

«Ακούσαμε τις εξαγγελίες από τον κύριο Τσιάρα χθες, αυτό όμως που έχουμε εισπράξει είναι γενικολογίες. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε γενικές τοποθετήσεις» δήλωσε ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

