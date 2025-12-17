Τέλος ο καλός καιρός: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες τις ημέρες των Χριστουγέννων

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μια νέα κακοκαιρία που θα έρθει από τον Κόλπο της Σύρτης αναμένεται να φέρει στη χώρα μας, πολύ κρύο και έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει Σαββατοκύριακο με το κρύο να κάνει αισθητή την εμφάνισή του, ενώ δεν αποκλείονται χιόνια στα ορεινά.

Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση μιλά σύμφωνα με το newsbeast για Πρωτοχρονιά και καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες. Τόνισε επίσης ότι ο καιρός μπορεί να κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα και τις πρώτες ημέρες του χρόνου.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να “ξεκλειδώσει” την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων – επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά.

Να σημειωθεί ότι ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλώντας νωρίτερα στο Open ανέφερε ότι ο καιρός γίνεται πιο χειμωνιάτικος, με το σκηνικό να αλλάζει τις επόμενες ημέρες και τον δρόμο να ανοίγει για διαδοχικές κακοκαιρίες.

Οπως επισημαίνει από το μεσημέρι του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή θα υπάρξει αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Θα χτυπήσουν στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα. Περιοχές όπως το Ιόνιο, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο, η Αττικοβοιωτία και η Εύβοια φαίνεται να δέχονται τα πιο έντονα φαινόμενα, τα οποία τοπικά μπορεί να είναι ισχυρά.

Για τον καιρό τις ημέρες των Χριστουγέννων, συγκεκριμένα, είπε πως «παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επόμενη των Χριστουγέννων θα έχουμε αρκετές βροχές στη χώρα μας. Φαίνεται να έρχεται μια κακοκαιρία, η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο φθινοπωρινού τύπου, δηλαδή θα δώσει πολλές βροχές χαμηλά, τα χιόνια θα είναι ψηλά στα βουνά. Όμως σιγά σιγά θα πέφτει και η θερμοκρασία και καθώς θα πηγαίνουμε προς τις 28, 29 του μήνα θα έχουμε πιο χειμωνιάτικο καιρό».