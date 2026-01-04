Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες: Πλήρης αποκλεισμός των κεντρικών οδικών αρτηριών μετά τα Θεοφάνεια (Βίντεο)

Αναλυτικά, στη σύσκεψη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πήραν μέρος 62 μπλόκα, και το επόμενο διάστημα μετά τα Φωτά, θα γίνει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς ακόμη και των παραδρόμων.

Θα ξεκινήσει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία οδό, αναμένεται να κλείσουν παράδρομοι στα Τέμπη με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (4/1) στην ανακοίνωση για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επεσήμανε ότι «δεν κάνει πίσω»: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».