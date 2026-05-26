Βασιλόπουλος: “Νόμιμη η διαδικασία στη Δημοτική Αστυνομία”

Αυτό υποστήριξε με κατηγορηματικό τρόπο ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, χθες το πρωί, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα όσα παρουσιάστηκαν περί παρανομιών στη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού “Αποκαλύψεις” την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή.

Αναλυτικά, ο δήμαρχος απάντησε ότι “την Πέμπτη ταξίδευα και ζήτησα να παρέμβω την Παρασκευή και να πω τα πράγματα όπως είναι, γιατί δεν είναι όπως αποτυπώθηκαν και μου είπαν, μου έστειλαν μήνυμα ότι λόγω της ροής του προγράμματος δεν μπορούν να με βγάλουν.

Υποστήριξε πως “η διαδικασία που ακολουθείται στη Δημοτική Αστυνομία είναι απόλυτα νόμιμη” κι εξήγησε: “Το 2015 - κι εφόσον με μνημονιακό νόμο είχε καταργηθεί η Δημοτική Αστυνομία και οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες ή στον Δήμο ή κυρίως εκτός Δήμου -, δόθηκε η δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας, μεταφέροντας υπαλλήλους από άλλες ειδικότητες, νόμιμα. Πάρθηκε μία απόφαση πριν 11 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, ομόφωνη μάλιστα, που έλεγε ναι στη μεταφορά υπαλλήλων και στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Μεταφέρθηκαν οι υπάλληλοι που κατά κύριο λόγο δούλευαν για τη Δημοτική Αστυνομία ως διοικητικοί. Εγινε σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, λειτούργησε με νόμο του κράτους μέχρι το 2024 και από τότε και μετά έχει πάρει παράταση αυτός ο νόμος, δύο φορές και λήγει τέλος του Ιουνίου. Οσοι εργάζονται, εργάζονται νόμιμα, όπως ακριβώς πρέπει, στη Δημοτική Αστυνομία. Και αυτό ακολουθούμε”.

Οσον αφορά το παρόν ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε: “Το υπουργείο επειδή ήθελε να δώσει οριστική λύση, προκήρυξε θέσεις Δημοτικής Αστυνομίας. Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε, εξασφάλισε 6 θέσεις, έχουν ήδη έρθει οι 2 δημοτικοί αστυνομικοί και θα έρθουν τις επόμενες μέρες και οι υπόλοιποι 4. Και όσο έρχονται αυτοί, μεταφέρουμε άλλα παιδιά που δουλεύουν 11 χρόνια και έχουν τεράστια εμπειρία και είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, σε άλλες θέσεις πάρα πολύ καίριες. Οπως, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας γιατί γνωρίζουν τα θέματα της καθημερινότητας, Γραφείο Κίνησης του Δήμου. Κάνουμε αυτό που λέει η νομοθεσία”.

Και συνεχίζοντας πρόσθεσε: “Δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση από τη νομοθεσία. Και μάλιστα έγιναν και 3 μηνύσεις, κατατέθηκαν στον Εισαγγελέα. Οι 2 επώνυμες και μία ανώνυμη, που έλεγαν αυτό ακριβώς που ειπώθηκε στην εκπομπή, ότι παρανόμως υπάρχουν δημοτικοί αστυνομικοί εκεί και μάλιστα μίλησαν απαξιωτικά γι’ αυτά τα παιδιά, ότι είναι κηπουροί, ότι είναι ΔΕ. Εμείς δεν βλέπουμε τους υπαλλήλους, δεν τους χωρίζουμε σε πορφυρογέννητους και σε παρείσακτους. Τους χωρίζουμε σε αυτούς που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν και όλοι εργάζονται για τον Δήμο Καλαμάτας με σεβασμό. Και αυτές οι μηνύσεις που έγιναν, μπήκαν στο αρχείο, γιατί δεν υπήρχε καμία παρανομία απολύτως. Αυτοί που δουλεύουν σήμερα στη Δημοτική Αστυνομία, δεν θα φύγουν όλοι. Στελεχώνουν κρίσιμες υπηρεσίες της καθημερινότητας και κάποιοι από αυτούς θα μείνουν να ασκούν διοικητικές υπηρεσίες”.

Κλείνοντας το θέμα, ο δήμαρχος δήλωσε: “Θα στείλω μια επιστολή σήμερα προς τη συγκεκριμένη εκπομπή. Εχω ζητήσει από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να μου ετοιμάσει ένα έγγραφο που να λέει τα γεγονότα και μαζί με ένα δικό μου, θα στείλω στην εκπομπή προς ενημέρωση, γιατί τους παραπλάνησαν”.



Γ.Σ.