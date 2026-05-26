Καλαμάτα: 18 θέσεις μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

Η απόφαση αφορά τη διάθεση συνολικά δεκαοκτώ θέσεων μαθητείας για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων, στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στόχος είναι η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Oι θέσεις που θα προσφέρει ο Δήμος Καλαμάτας κατανέμονται ως εξής: δέκα θέσεις για την ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας, μία θέση για Τεχνικό Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, δύο θέσεις για Υπαλλήλους Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού, μία θέση για Υπάλληλο Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, μία θέση για Γραφικών Τεχνών και τρεις θέσεις για Υπαλλήλους Τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότητες που συνδέονται με το 2ο ΕΠΑ.Λ. Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα μαθητείας συνδυάζει εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στο σχολείο με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, το οποίο αναλαμβάνει να παρέχει ο φορέας απασχόλησης. Οι μαθητευόμενοι θα λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία ορίζεται στο 95% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ από την πρώτη ημέρα της μαθητείας θα ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Η σχετική δαπάνη για την αποζημίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων θα καλυφθεί από τους προβλεπόμενους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2026, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του 2027.

Ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση του θεσμού της μαθητείας, προς όφελος τόσο των νέων αποφοίτων όσο και της τοπικής κοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία και δεξιότητες μέσα από την επαφή τους με τις δημοτικές υπηρεσίες.

T.Αν.