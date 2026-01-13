eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026 15:49

Απέκλεισαν για 3 ώρες την παλαιά εθνική οδό οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Γράφτηκε από την

Απέκλεισαν για 3 ώρες την παλαιά εθνική οδό οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Premium Strom

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, οι οποίοι σήμερα Τρίτη έχουν προχωρούν σε αποκλεισμό για τρεις ώρες στην παλαιά εθνική οδό στο ύψος του Πλατυκάμπου.

Από τις 15:00 έως τις 18:00, θα είναι παρατεταγμένοι με τα τρακτέρ στο σημείο, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας που συμμετέχουν στην Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπειών: μίας 25 αγροτών και μίας δεύτερης 10 κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων. Για τον λόγο αυτόν, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση.

Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν αύριο, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στη 1:00 μ.μ. στον Παλαμά Καρδίτσας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις