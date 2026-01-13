Εξαφάνιση Λόρας: Παρουσιάστηκε στο Α.Τ. Ρίου ο άντρας που είχε συναντήσει (βίντεο)

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. Ρίου ο άντρας που είχε συναντήσει η 16χρονη Λόρα την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άντρας υποστήριξε πως η συνάντηση έγινε προκειμένου η ανήλικη να πουλήσει το κινητό της τηλέφωνο στην κόρη του.

Συγκεκριμένα, η 16χρονη φέρεται, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, να είχε αναρτήσει μια αγγελία στο ίντερνετ για την πώληση του κινητού της. Έπειτα από επικοινωνία με την 16χρονη, ο άνδρας μετέβη στο σημείο συνάντησης μαζί με την κόρη του προκειμένου να αγοράσουν την συσκευή.

Υπενθυμίζεται ότι στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η 16χρονη Λόρα, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί. Το κορίτσι, έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν.

Στη συνέχεια, τα ίχνη της χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άντρας αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μαζί με ένα άλλο κορίτσι. Σημειώνεται ότι ο οδηγός ταξί που την παρέλαβε έχει επίσης καταθέσει στις αρχές: Υποστήριξε ότι πήρε τη 16χρονη και την άφησε στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφιά». Οι αρχές εξετάζουν αν τυχόν μπορεί να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο.

Επιπλέον έχει σταλεί αίτημα από την ΕΛ.ΑΣ. στις αρχές του αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να διακριβωθεί εάν τυχόν η ανήλικη έφυγε ή επιχείρησε να φύγει με πτήση.

Το γεγονός πάντως ότι έσβησε τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, καθώς και το ότι πούλησε το κινητό της, δείχνει ότι σχεδίαζε να φύγει.

Η Ασφάλεια Πατρών διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση, κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές. Για την εξαφάνισή της έχει εκδοθεί “Missing Alert”.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας

Το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Ωστόσο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λομπτέφ, γερμανικής καταγωγής, έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα .

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

