Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026 08:45

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, κατάστημα και περίπτερο

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, κατάστημα και περίπτερο

Σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο προσέκρουσε 24χρονη οδηγός, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο του ANT1:

