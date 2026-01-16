Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, κατάστημα και περίπτερο

Σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα κι ένα περίπτερο προσέκρουσε 24χρονη οδηγός, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.

