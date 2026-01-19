Δολοφόνησαν 48χρονο βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού (βίντεο)

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από συμπλοκή κρατουμένων.

Αιματηρό επεισόδιο, με αποτέλεσμα ένας 48χρονος Αλβανός κρατούμενος να χάσει τη ζωή του, σημειώθηκε στην Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 28χρονος δράστης -ελληνικής καταγωγής- φέρεται να χτύπησε με αυτοσχέδιο μαχαίρι συγκρατούμενό του, υπήκοο Αλβανίας.

Κατά πληροφορίες, ο δράστης είχε οδηγηθεί στις φυλακές για ανθρωποκτονία στον Άγιο Παντελεήμονα το περυσινό καλοκαίρι.

Το θύμα, από την άλλη, είχε καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκιση δύο ετών και 12 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία. Τον Ιούνιο του 2015 απέδρασε και τον Δεκέμβριο του 2024 συνελήφθη ξανά.

Κάποια στιγμή αποφασίστηκε η έκδοσή του στην Αλβανία, μετά από αίτημα των αλβανικών αρχών για να εκτίσει εκεί ποινή για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ηθικός αυτουργός του εγκλήματος εικάζεται πως είναι ο φερόμενος ως αρχηγός της επονομαζόμενης μαφίας των φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονίες. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Πειραιά.

