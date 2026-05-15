Να παρακολουθούν και να πιέζουν για τις μελέτες

Ηταν να εκπονηθούν σε 2 χρόνια, όμως, με την τελευταία παράταση που δόθηκε, θα χρειαστούν άλλα 6(!) για την ολοκλήρωσή τους, με την ελπίδα μετά από 8 χρόνια(!) πραγματικά να ολοκληρωθούν. Ο λόγος γίνεται για τις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά και ανάπλασης – αξιοποίησης του ποταμού Παμίσου, από τις εκβολές του στη Μεσσήνη (στα όρια με την Καλαμάτα) έως και το φράγμα στον Αρι, τις οποίες εκπονεί το υπουργείο Υποδομών.

Η σύμβαση με την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών υπεγράφη στις 26 Ιουλίου 2018 και η αρχική συμβατική συνολική προθεσμία για την εκπόνησή τους ήταν 24 μήνες(!), δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2020(!).

Πρόσφατα δόθηκε 5η παράταση για 4 μήνες, μέχρι τις 27 Ιουλίου, από τον υπουργό Χρίστο Δήμα, για να ολοκληρωθούν οι μελέτες.

Εργο που χαρακτηρίζεται “ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο εθνικού επιπέδου” από το υπουργείο.

Για το έργο αυτό και τις μελέτες υπήρξε αντιπαράθεση της μείζονος μειοψηφίας με τη δημοτική αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης της Τετάρτης.

Να θυμίσουμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 Ιουλίου του 2022, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της “Ε” και της συναδέλφου Νικολέττας Κολυβάρη, “σε πανηγυρικό κλίμα παρουσίασε στο Δ.Σ. η υπεύθυνη μελετητική ομάδα τις προμελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία του Παμίσου και τις σχεδιαζόμενες αναπλάσεις στην παρόχθια ζώνη του ποταμού. Έργα που εφόσον βρεθούν τα 40-45 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα κοστίσουν, θα δώσουν αναπτυξιακή προοπτική στην πόλη της Μεσσήνης”.

Και τότε είχε καταγραφεί προσωπική αντιπαράθεση του τέως δημάρχου Γιώργου Τσώνη και του δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου.

Επειδή τα έργα είναι σημαντικά και θα δώσουν αναπτυξιακή προοπτική στην πόλη της Μεσσήνης, η δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία των μελετών και να πιέζουν το υπουργείο Υποδομών, ώστε να μην χρειαστούν 2 – 3 ακόμα χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Και να πιέσουν το υπουργείο και την κυβέρνηση να βρεθούν χρήματα για το έργο, με προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική προστασία. Για να δρομολογηθούν έπειτα και οι παρεμβάσεις ανάπλασης και ανάδειξης του Παμίσου.