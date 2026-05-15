Μοναδικό μέλημα η πολιτική καριέρα

Στη Μεσσηνία βρίσκονται δύο μνημεία σπάνιας φυσικής ομορφιάς, η Νέδα και το Πολυλίμνιο. Δύο μοναδικά μνημεία της φύσης που, αν βρίσκονταν σε άλλη περιοχή -όπως η Κρήτη- θα είχαν ήδη μετατραπεί σε τουριστικό μύθο, ο οποίος θα προβαλλόταν και θα πουλιόταν ως εμπειρία ζωής. Η τουριστική ανάπτυξη και τα χρήματα, ως γνωστόν, δεν πέφτουν από τον ουρανό. Χρειάζεται να αξιοποιούνται οι δυνατότητες και αυτό γίνεται μόνο όταν αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και ευθύνες.

Εδώ στον νότο ο ένας κρύβεται πίσω από τον άλλον για να μην αναλάβει την ευθύνη. Κανένας δεν αναλαμβάνει ρίσκο. Προτιμούν την ασφάλεια των αποστειρωμένων συνεδριακών αιθουσών, εκφωνώντας ομιλίες με ωραίο περιεχόμενο, επεξεργασμένο πλέον και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες λένε τα πάντα και τελικά καταλήγουν στο απόλυτο τίποτα. Το Πολυλίμνιο και η Νέδα μένουν ουσιαστικά κλειστά για το ευρύ κοινό, με κατεστραμμένες ακόμα και τις υποτυπώδεις υποδομές διευκόλυνσης της επίσκεψης.

Συμφωνούν βεβαίως όλοι στα συνέδρια ότι ο σύγχρονος επισκέπτης δεν περιορίζεται πια μόνο σε ήλιο και θάλασσα. Σκίζουν τα ιμάτιά τους όλοι για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο. Κανένας όμως δεν φτάνει στο διά ταύτα: πώς θα γίνει αυτό, αν δεν έχεις κάτι διαφορετικό να δείξεις; Τη στιγμή μάλιστα που αυτό το «κάτι άλλο» υπάρχει, αλλά το κρατάς κλειστό γιατί φοβάσαι μήπως γίνει ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα που θα πλήξει την εικόνα σου και καταστρέψει την καριέρα σου.

Η πολιτική και η ενασχόληση με τα κοινά έχουν μετατραπεί σε καριέρα, για την οποία θυσιάζεται το μέλλον και η προοπτική της περιοχής. Οι περισσότεροι ασχολούνται με τα κοινά για τον μισθό και τη δόξα και όχι για να πάνε τον τόπο μπροστά. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και ο πραγματικός λόγος που μένουν αναξιοποίητοι θησαυροί της περιοχής, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελείς πόλους έλξης και να γίνουν μηχανές που θα παράγουν εισόδημα για τους κατοίκους της περιοχής, με συνολικό όφελος για την τοπική οικονομία.

Αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά τραγικό και δεν πρόκειται δυστυχώς να αλλάξει όσο η λογική του μηδενικού ρίσκου αποτελεί κυρίαρχη πολιτική πρακτική για όσους θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την πολιτική τους επιβίωση σε βάρος της προσφοράς στην περιοχή και στους κατοίκους της. Τα φυσικά μνημεία της περιοχής θα πρέπει άμεσα να ανοίξουν και να αξιοποιηθούν. Οτιδήποτε άλλο είναι απόδειξη αποτυχίας των τοπικών πολιτικών παραγόντων.

