Τι λένε τα ζώδια σήμερα (20/1)

Κριός

Η Αφροδίτη στον 11ο σου σήμερα συναντά τον Πλούτωνα για να φέρει πιέσεις ύστερα από τη χειριστική συμπεριφορά ενός φιλικού προσώπου για κάποια κοινά σχέδια που έχετε. Ο Αρης στον 10ο σου σε τρίγωνο με τον Ουρανό από τον 2ο σου, θα φέρει αιφνίδιες αλλαγές στον οικονομικό τομέα και θα ανέβη η αυτοπεποίθησή σου. Παράλληλα θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα στον 12ο σου με αποτέλεσμα οι φιλοδοξίες αλλά και οι προσδοκίες σου να εκπληρωθούν. Το εξάγωνο του Ερμή στον 10ο σου με τον Ποσειδώνα στον 12ο σου χαρίζει έμπνευση και ευαισθησία στην σκέψη και στον λόγο σου.

Ταύρος

Η Αφροδίτη στον 10ο σου συναντά με σύνοδο τον Πλούτωνα, φέρνοντας εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα και στις σχέσεις με ανωτέρους. Μπορεί να υπάρξουν πιέσεις, παρασκηνιακές καταστάσεις ή χειριστικές συμπεριφορές, όμως ταυτόχρονα έχεις τη δύναμη να επιβληθείς, να ανατρέψεις δεδομένα και να διεκδικήσεις μια σημαντική επαγγελματική ή κοινωνική αναγνώριση. Ο Αρης στον 9ο σου σε τρίγωνο με τον Ουρανό από τον 1ο σου, σου δίνει θάρρος για ρίσκο, ευνοώντας αποφάσεις. Το εξάγωνο του Ερμή στον 9ο σου με τον Ποσειδώνα στον 11ο σου ενισχύει την έμπνευση και την διαίσθηση.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη στον 9ο σου σε σύνοδο με Πλούτωνα, φέρνει έντονες εξελίξεις σε θέματα σπουδών, ταξιδιών, νομικών υποθέσεων ή επαφών με το εξωτερικό. Μπορεί να υπάρξουν πιέσεις ή παιχνίδια ελέγχου που σε ωθούν να αλλάξεις οπτική. Ο Αρης στον 8ο σου σε αρμονική όψη με τον Ουρανό από τον 12ο σου, φέρνει εξελίξεις σε οικονομικά, κληρονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα. Είναι πιθανό να απελευθερωθείς από καταστάσεις που σε πίεζαν ψυχολογικά. Το εξάγωνο του Ερμή στον 8ο σου με τον Ποσειδώνα στον 10ο σου, ενισχύει την διαίσθηση και βοηθά να χειριστείς με λεπτότητα επαγγελματικά θέματα.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη στον 8ο σου σε σύνοδο με Πλούτωνα, φέρνει συναισθήματα και δοκιμασίες σε οικονομικά, δάνεια ή κληρονομικά ζητήματα. Αισθηματικά ενδέχεται να υπάρξουν χειριστικές συμπεριφορές. Ο Αρης στον 7ο σου σε τρίγωνο με Ουρανό στον 11ο σου, φέρνει εξελίξεις σε συνεργασίες, με απρόβλεπτες συζητήσεις ή αποφάσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες. Ενδέχεται να γνωρίσεις ένα άτομο μέσα από τον φιλικό σου κύκλο που θα σε αιφνιδιάσει ευχάριστα. Το εξάγωνο του Ερμή στον 7ο σου με τον Ποσειδώνα στον 9ο σου, σε βοηθά να εκφράσεις με ευαισθησία και κατανόηση τα συναισθήματά σου.

Λέων

Η Αφροδίτη στον 7ο σου συναντά τον Πλούτωνα, φέρνοντας εξελίξεις στις προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις. Οι δεσμοί δοκιμάζονται, καθώς έρχονται στην επιφάνεια θέματα χειριστικών συμπεριφορών. Ο Αρης στον 6ο σου σε αρμονική όψη με τον Ουρανό από τον 10ο σου, φέρνει αλλαγές στην καθημερινότητά σου, με εξελίξεις που μπορεί να σε απελευθερώσουν από πιεστικά ωράρια. Το εξάγωνο του Ερμή στον 6ο σου με τον Ποσειδώνα στον 8ο σου, ενισχύει τη διαίσθησή σου, και σε βοηθά να χειριστείς με ευαισθησία οικονομικά ζητήματα και να κατανοήσεις τις ανάγκες των άλλων.

Παρθένος

Η Αφροδίτη στον 6ο σου σήμερα συναντά τον Πλούτωνα, φέρνοντας έντονες εξελίξεις στην εργασία, την καθημερινότητα και θέματα υγείας. Πιέσεις, παρασκηνιακές καταστάσεις ή παιχνίδια εξουσίας στον επαγγελματικό χώρο σε αναγκάζουν να αλλάξεις τακτική και να διεκδικήσεις καλύτερες συνθήκες. Ο Αρης στον 5ο σου σε τρίγωνο με τον Ουρανό από τον 9ο σου, ανεβάζει τη διάθεση και την δημιουργικότητα. Το εξάγωνο του Ερμή στον 5ο σου με τον Ποσειδώνα στον 7ο σου, σε βοηθά να εκφράσεις συναισθήματα με τρυφερότητα, φαντασία και να βελτιώσεις τις σχέσεις σου.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον 5ο σου σχηματίζει σύνοδο με τον Πλούτωνα, φέρνοντας έντονα συναισθήματα. Εχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια βαθιά, μεταμορφωτική εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο που αγαπάς και εκφράζεσαι. Ο Αρης στον 4ο σου σε τρίγωνο με Ουρανό από τον 8ο σου, φέρνει αιφνίδιες εξελίξεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή ακίνητης περιουσίας, αλλά και απρόσμενες λύσεις σε δάνεια ή κληρονομικά. Το εξάγωνο του Ερμή στον 4ο σου με τον Ποσειδώνα στον 6ο σου, σε βοηθά να επικοινωνήσεις με κατανόηση και ευαισθησία και να βρεις λύσεις σε καθημερινά ζητήματα.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη στον 4ο σου σε σύνοδο με Πλούτωνα, φέρνει εξελίξεις σε θέματα οικογένειας. Βαθιά συναισθήματα ή οικογενειακές δυναμικές έρχονται στην επιφάνεια, ζητώντας ξεκαθαρίσματα και αλλαγές. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν χειριστικές συμπεριφορές μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και η ευκαιρία για μια εσωτερική μεταμόρφωση. Ο Αρης στον 3ο σου σε τρίγωνο με τον Ουρανό στον 7ο σου, φέρνει συζητήσεις, αποκαλύψεις και εξελίξεις σε σχέσεις και συνεργασίες. Το εξάγωνο του Ερμή στον 3ο σου με τον Ποσειδώνα στον 5ο σου, ενισχύει την φαντασία και την δημιουργική σκέψη.

Τοξότης

Η Αφροδίτη στον 4ο σου σε σύνοδο με Πλούτωνα, φέρνει αποκαλύψεις και εξελίξεις σε θέματα επικοινωνίας, συμφωνιών και σχέσεων με κοντινά πρόσωπα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν χειριστικές συμπεριφορές ή παιχνίδια εξουσίας. Ο Αρης στον 2ο σου σε τρίγωνο με Ουρανό από τον 6ο σου, φέρνει αλλαγές και ευκαιρίες στα οικονομικά και νέους τρόπους διαχείρισης της δουλειάς. Μπορεί να προκύψει μια απρόσμενη πηγή εσόδων ή μια ξαφνική επαγγελματική πρόταση. Το εξάγωνο του Ερμή στον 2ο σου με τον Ποσειδώνα στον 4ο σου, ενισχύει τη διαίσθηση σε οικονομικές αποφάσεις.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη στον 2ο σου σε σύνοδο με τον Πλούτωνα, φέρνει εξελίξεις σε οικονομικά ζητήματα, αξίες και θέματα αυτοεκτίμησης. Πιέσεις, χειρισμοί ή παρασκηνιακές καταστάσεις γύρω από χρήματα σε ωθούν να αλλάξεις στάση και να διεκδικήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και έλεγχο. Ο Αρης στον 1ο σου σε αρμονική όψη με τον Ουρανό από τον 5ο σου, σου δίνει αυτοπεποίθηση και διάθεση για ρίσκο. Το εξάγωνο του Ερμή στον 1ο σου με τον Ποσειδώνα στον 3ο σου, ενισχύει την διαίσθηση και την φαντασία για επικοινωνία και σε βοηθά να εκφράσεις ιδέες και συναισθήματα με τρόπο πειστικό και εμπνευσμένο.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον 1ο σου σε σύνοδο με Πλούτωνα, φέρνει εξελίξεις στις προσωπικές σχέσεις και στον τρόπο που διεκδικείς αυτά που θέλεις. Μπορεί να προκύψουν χειριστικές συμπεριφορές είτε από εσένα είτε από τους άλλους. Ο Αρης στον 12ο σου σε τρίγωνο με τον Ουρανό από τον 4ο σου, φέρνει αλλαγές σε οικογενειακά θέματα που λειτουργούν απελευθερωτικά, ενώ παράλληλα σε βοηθά να κόψεις δεσμούς που σε εξουθένωναν ψυχολογικά. Το εξάγωνο του Ερμή στον 12ο σου με τον Ποσειδώνα στον 2ο σου, ενισχύει τη διαίσθηση σε οικονομικά ζητήματα και σου δίνει τη δυνατότητα να βρεις λύσεις.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη στον 12ο σου σε σύνοδο με τον Πλούτωνα, φέρνει συναισθήματα και μεταμορφώσεις σε θέματα σχέσεων, πνευματικότητας ή προσωπικών υποθέσεων. Είναι πιθανό να έρθουν στην επιφάνεια μυστικά ή καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία. Ο Αρης στον 11ο σου σε τρίγωνο με τον Ουρανό από τον 3ο σου, φέρνει εξελίξεις σε φιλικές σχέσεις και κοινωνικούς κύκλους, με απρόβλεπτες συναντήσεις. Το εξάγωνο του Ερμή στον 11ο σου με τον Ποσειδώνα στον 1ο σου ενισχύει την επικοινωνία με φίλους/ες ή συνεργάτες, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να εκφράσεις τις ιδέες σου με πειστικότητα.