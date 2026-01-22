Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά – Πού θα χτυπήσει το κουδούνι μια ώρα αργότερα

Αρκετά είναι τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας που θα παραμένουν για δεύτερη μέρα κλειστά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως έγινε γνωστό, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα Πέμπτη 22/1 στον Κάλαμο Ωρωπού, στην Μάνδρα Ηλείας, στον Δομοκό και στην Μακρακώμη. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης, τα σχολεία στη Ρόδο, στη Δυτική Λέσβο και στη Μυτιλήνη, καθώς και στη Δυτική και ανατολική Σάμο, αλλά και στα νησιά Λήμνο, Χίο και Οινούσσες. Μια ώρα αργότερα, στις 09:00 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους τα σχολεία σε Λαμία, Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Άγραφα και Δήμο Πρεσπών ενώ στις 09:15 θα χτυπήσει το κουδούνι στη Φλώρινα. Καλό είναι οι γονείς να ενημερώνονται και από το σάιτ του εκάστοτε δήμου για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.