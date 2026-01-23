Καιρός: Επιμένουν οι βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία (Βίντεο)

Ιδιαιτέρως άστατο αναμένεται να είναι σήμερα, Παρασκευή 23/1 το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρα μας.

Ο υδράργυρος ανεβαίνει ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Ειδικότερα, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε το βίντεο του Open: