Γ. Δάσιος: Το αδιάβλητο των εξετάσεων θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού

Εκκινεί ο Εθνικός Διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και την αναβάθμιση του Λυκείου την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει στη Βουλή η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, όπου η ηγεσία του υπουργείου θα καταθέσει την πρόταση που θα αποτελέσει βάση του Εθνικού Διαλόγου, ενώ μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής του Εθνικού Διαλόγου, όπου θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας και του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που είναι επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων εδώ και δεκαετίες.

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη του Εθνικού Διαλόγου, το ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε με τον Γιώργο Δάσιο, πρόεδρο επί σειρά ετών του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, για τις προσδοκίες και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να έχει το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι βασικές αρχές της πρότασης

Αναφορικά με την πρόταση που θα κατατεθεί από πλευράς υπουργείου, ο κ. Δάσιος ανέφερε ότι «είναι μία πρόταση προς την κατεύθυνση της διατήρησης του αδιάβλητου και της ενίσχυσης του λυκείου», ενώ ιδιαίτερα για το αδιάβλητο των εξετάσεων επισήμανε έντονα ότι θα αποτελέσει βασικό μέλημα η διατήρησή του. «Θα πρέπει να διαφυλάξουμε το αδιάβλητο ως κόρη οφθαλμού», τόνισε, «το τελευταίο που χρειάζεται η Ελλάδα, είναι οι γονείς να ψάχνουν με ποιον τρόπο θα μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο». Προσέθεσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς την αξιοπιστία και την ενίσχυση του λυκείου. «Με το παρόν σύστημα δε γίνεται σωστή καταγραφή γνώσεων», είπε.

Στις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις προτεινόμενες αλλαγές και, εν τέλει, το νέο σύστημα, περιλαμβάνονται, επίσης, η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου, με συνυπολογισμό των επιδόσεων των μαθητών, αλλά και η εκτόνωση του άγχους των υποψηφίων.

Το βασικό τρίπτυχο αδιάβλητο-εμπλοκή λυκείου-μείωση άγχους, είναι εκείνο που διατρέχει την πρόταση που θα παρουσιαστεί την Τρίτη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Δάσιος υποστήριξε ότι το Λύκειο θα πρέπει να εμπλακεί με έναν αδιάβλητο τρόπο, με τη διεξαγωγή εξετάσεων και σε μαθήματα εκτός εκείνων που βρίσκονται στο πεδίο της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει ο εκάστοτε μαθητής.

Θα πρόκειται για έναν κρίσιμο αριθμό μαθημάτων που θα επιλεχθούν και τα οποία θα εξεταστούν ανά 2 ή ανά 3 στις τρεις τάξεις του λυκείου. Για παράδειγμα, εάν επιλεχθούν 9 μαθήματα, οι μαθητές θα εξετάζονται σε 3 εξ αυτών στην Α’ Λυκείου, σε 3 στη Β’ Λυκείου και σε 3 στη Γ΄Λυκείου.

Τα μαθήματα που θα εξετάζονται, θα έχουν θέματα που θα προκύπτουν από τη νέα, εμπλουτισμένη Τράπεζα Θεμάτων και τα γραπτά θα διορθώνονται από αξιολογητές εκτός σχολείου, έχοντας καλυμμένο το όνομα του μαθητή. Στα υπόλοιπα, όπως συμβαίνει και τώρα με τις ενδοσχολικές, θα διορθώνουν οι καθηγητές του σχολείου.

Ουσιαστικά, θα πρόκειται για μία μικρή προσομοίωση Πανελλαδικών, με χαμηλό το ποσοστό με το οποίο θα ληφθεί υπόψη στο τέλος.

«Δε λέω να εξετάζονται σε όλα, αλλά στοιχειωδώς στα βασικά μαθήματα, ας δεχθούμε οι μαθητές να κάνουν μία εξέταση, να πάρει μία ιδέα τι είναι τα αρχαία ή η ιστορία ένα παιδί της θετικής κατεύθυνσης», σχολίασε ο κ. Δάσιος και προσέθεσε: «Ορισμένα παιδιά μόλις πάνε στην Α’ λυκείου εφησυχάζουν, λένε ότι πλέον αντί για 15 μαθήματα έχουν 4, γιατί στοχεύουν στα 4 των Πανελλαδικών και ασχολούνται μόνο με αυτά. Μιλάμε για μία κοινωνική διαστρέβλωση της μέσης εκπαίδευσης, όταν τα παιδιά στην Α’ λυκείου θεωρούν ότι τελείωσε το σχολείο»

Πάντως, ο κ. Δάσιος διαβεβαίωσε ότι οι Πανελλαδικές «παραμένουν ίδιες». «Δεν αλλάζει τίποτα. Απλά θα μειωθεί το ποσοστό της σημασίας τους, για να αυξηθεί η επίδοση του μαθητή στο λύκειο», εξήγησε.

Ο κ. Δάσιος ανέφερε, ότι, βάσει μελετών του ΕΟΕ, από τα 30 κράτη της Ευρώπης σε κανένα δεν γίνεται η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις. Παράλληλα, κανένα από αυτά -πλην της Ελλάδας- δεν προβλέπει εισαγωγή στην Τριτοβάθμια μόνο με εξετάσεις. «Είμαστε το μόνο κράτος στην Ευρώπη που δε λαμβάνεται υπόψη το τι γινόταν στο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το καταστάλαγμα που θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο θα πρέπει να απορρέει από την ελληνική πραγματικότητα και να σχεδιαστεί βάσει αυτής.

Χώρος για κριτική και ιδέες

Για τις προσδοκίες που έχει αναφορικά με το αποτέλεσμα του Εθνικού Διαλόγου, ο κ. Δάσιος εξέφρασε την ελπίδα το τελικό νομοθετικό προϊόν να τύχει ευρείας αποδοχής από τα κόμματα και την κοινωνία, ωστόσο σημείωσε ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κριτική. «Θα ακουστεί όλο το φάσμα των απόψεων, είναι αναμενόμενο», σημείωσε. «Θα υπάρξει κριτική, θα υπάρξουν, όμως και ωραίες ιδέες, που θα διαμορφώσουν αυτά που έχουν ήδη ειπωθεί», ανέφερε, ωστόσο υπογράμμισε ότι η πρόταση που θα κατατεθεί «δεν είναι αποτέλεσμα σκέψης ενός ατόμου, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας και λαθών του παρελθόντος».

Όπως σημείωσε, τα δύο σημεία στα οποία αναμένεται να υπάρξει κριτική είναι ο αριθμός των εξετάσεων και το εάν όντως θα μειωθεί η ανάγκη για ενισχυτική διδασκαλία εκτός σχολείου.

«Θα μας πουν ότι είναι πολλές οι εξετάσεις που θα γίνονται. Ναι, όμως με εξετάσεις χαμηλής αξίας για τα παιδιά. Θα μαθαίνουν πώς γίνονται οι Πανελλαδικές και δεν θα έχουν άγχος τότε. Πώς θα απομυθοποιήσουν αυτό τον θόρυβο που γίνεται για τις Πανελλαδικές εάν δεν έχουν εμπειρία από το πώς γίνονται;», αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε: «Ορισμένοι θα πουν ότι επειδή θα εξετάζονται και μαθήματα από το λύκειο, θα πολλαπλασιαστούν τα φροντιστήρια. Από την άλλη μεριά, άλλοι λένε ότι λύκειο δεν υπάρχει, γιατί δεν εξετάζονται τα μαθήματα. Δε μπορεί, όμως, η Πολιτεία να ελέγχει τις κινήσεις της ανάλογα με το πώς θα αντιδράσει ο κόσμος».

Στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων 35 χρόνια

Ο κ. Δάσιος εμπλέκεται με τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το 1992 και «μετρά» 35 χρόνια στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων. Στο «τιμόνι» του ΕΟΕ βρίσκεται εδώ και δώδεκα χρόνια. Η θητεία του παρατάθηκε προ ολίγων ημερών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ως κίνηση μετάβασης στο νέο σύστημα, προκειμένου αφενός να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων και αφ’ ετέρου γιατί ενδεχομένως να αλλάξει ο Οργανισμός, αναλόγως το τελικό αποτέλεσμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Εθνικού Διαλόγου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ