Συνάντηση για την αντιπυρική περίοδο στην Τριφυλία

Συνάντηση ενόψει της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποίησε χθες στο γραφείο του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας, πύραρχο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο. Επίσης συμμετείχαν ο Διοικητής της ΠΥ Γαργαλιάνων επιπυραγός Ηλίας Τσιγαράς, και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Τμήματος Πολεοδομίας Αντώνης Βλάχος.

Αντικείμενο της συνάντησης, όπως σημειώνεται από το γραφείο του δημάρχου, αποτέλεσε η Πολιτική Προστασία, η πυρασφάλεια και η καλύτερη δυνατή προετοιμασία του Δήμου Τριφυλίας, κατά τη διάρκεια της νέας αντιπυρικής περιόδου, όπως και ενόψει της θερινής περιόδου, εστιάζοντας στην ιεράρχηση των περιοχών υψηλού κινδύνου και τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής συνεργασίας, για την άμεση επέμβαση, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Επίσης, συζητήθηκε και το θέμα που αφορά στην στελέχωση εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου, στην Τ.Κ Ραπτόπουλου, της Δ.Ε Τριπύλης, του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.