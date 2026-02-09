eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πώς η ΕΥΠ «ξεκλείδωσε» την υπόθεση κατασκοπείας του σμηνάρχου

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση κατασκοπείας που ερευνούν οι ελληνικές αρχές στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας μπαίνουν πλέον τα ταξίδια του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, οι επαφές του με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί.

