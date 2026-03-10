Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Χαρακοπιό

Επιτυχία σημείωσε την Κυριακή η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χαρακοπιό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με τη συμμετοχή μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιού και γυναικών που δραστηριοποιούνται στον εθελοντισμό, τον αθλητισμό και την επιχειρηματικότητα.

Η συνάντηση έγινε στον ιδιαίτερα προσεγμένο χώρο «Το φαγοπότι της Φούλης», που θυμίζει παλιό αρχοντικό και προσέφερε το κατάλληλο σκηνικό για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τον ρόλο και τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Δρακουλάκου μίλησε για τη σημασία της Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αναφερόμενη στη μακρά ιστορία των αγώνων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών. Στο πλαίσιο της εισήγησης παρουσιάστηκαν ηχητικά αποσπάσματα από έργα και σκέψεις συγγραφέων, συνθετών και στιχουργών που υμνούν τη γυναίκα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της μη ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

"Η γυναίκα είναι ο ύμνος της δημιουργίας.

Οι καλύτεροι ζωγράφοι κάνουν υπέροχους πίνακες,

οι τελειότεροι γλύπτες θεσπέσια αγάλματα.

Ζωή, όμως δημιουργεί μόνο η γυναίκα.

Αυτή είναι η δημιουργός."

Από το βιβλίο, Μάργκινους Μόριους

Η Κωνσταντίνα Δρακουλάκου αναφέρθηκε επίσης στο έργο του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Καλαμάτας. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε έναν γόνιμο διάλογο, κατά τον οποίο οι παρευρισκόμενες αντάλλαξαν σκέψεις, προβληματισμούς και προσωπικές εμπειρίες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων η Τίνα Πετρουλάκη από την ομάδα Εθελοντών Αριοχωρίου, η Σοφία Δούση, πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Παράδεισος Καλαμάτας», μέλη του Σ.Π.Ο.Κ. «Ευκλής», η αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρακοπιού, Εφη Δαρειωτάκη, και από τον επιχειρηματικό χώρο οι σχεδιάστριες μόδας και στυλίστριες Κωνσταντίνα και Πάττυ Γαλάνη, μαμά και κόρη με αγάπη στο χειροποίητο και ποιοτικό ρούχο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα, με μουσική και παραδοσιακούς μεζέδες που επιμελήθηκε η Φούλη Τριαντοπούλου. Οι παρευρισκόμενες αντάλλαξαν ιδέες και ανανέωσαν το ραντεβού τους για μελλοντικές κοινές δράσεις, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συνεργασίες και συλλογική προσπάθεια μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο για την κοινωνία. Η βραδιά έκλεισε με το μήνυμα «όλες μαζί νικάμε», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο τραγούδι «Κι όλα είναι αλλιώς», σε στίχους της Μεσσήνιας Μαρίας Τσιμικλή.