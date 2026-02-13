eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026 07:30

Καιρός: Μικρή βελτίωση πριν τη νέα επιδείνωση (Βίντεο)

Πρόσκαιρη βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα καθώς μέχρι και το μεσημέρι θα έχουμε κάποια φαινόμενα τοπικά ισχυρά, κυρίως στην Κρήτη, μέσα στο Αιγαίο, αλλά και τον Έβρο.

Από το μεσημέρι και μετά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι βροχές θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, ωστόσο θα επιμείνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, ακόμη που θα φτάνουν ακόμα και 9 μποφόρ.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Αύριο στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα καταγραφούν νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

