Ποινική δίωξη στην 36χρονη τραγουδίστρια που παρέσυρε οχήματα στο Κολωνάκι (βίντεο)

Για δύο πλημμελήματα κατηγορείται η 36χρονη τραγουδίστρια, η οποία φέρεται να παρέσυρε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ποινική δίωξη σε βάρος της 36χρονης αφορά επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η οδηγός, σύμφωνα με τη δικογραφία, υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ και η ποσότητα που μετρήθηκε ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεισμένους και Ξανθίππης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε η 36χρονη προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, το οποίο παρασύρθηκε και χτύπησε διαδοχικά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Συνολικά πέντε οχήματα υπέστησαν ζημιές από την καραμπόλα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, η 36χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Πηγή: ertnews.gr