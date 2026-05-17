Κοζάνη: Στον 78χρονο που αγνοείτο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό

Τραγική κατάληξη είχαν οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, καθώς το μεσημέρι της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, στην Κοζάνη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφυγε από τα Σέρβια Κοζάνης για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ έπασχε και από άνοια.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στο χωριό και στις γύρω περιοχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones προκειμένου να τον εντοπίσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο 78χρονος είχε εξαφανιστεί το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, όταν έφυγε για βόλτα στο χωριό χωρίς να επιστρέψει. Η αγωνία της οικογένειας είχε γίνει γνωστή μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ», όπου οι συγγενείς είχαν κάνει δραματική έκκληση για βοήθεια, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να συνδράμει στην αναζήτηση.

