Κοζάνη: Στον 78χρονο που αγνοείτο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφυγε από τα Σέρβια Κοζάνης για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ έπασχε και από άνοια.
Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στο χωριό και στις γύρω περιοχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones προκειμένου να τον εντοπίσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Ο 78χρονος είχε εξαφανιστεί το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου, όταν έφυγε για βόλτα στο χωριό χωρίς να επιστρέψει. Η αγωνία της οικογένειας είχε γίνει γνωστή μέσα από την εκπομπή του MEGA «Φως στο Τούνελ», όπου οι συγγενείς είχαν κάνει δραματική έκκληση για βοήθεια, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να συνδράμει στην αναζήτηση.
