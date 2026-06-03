Ο χώρος του σταθμού Καλαμάτας αξίζει σεβασμού και φροντίδας

Εντάξει, η προσπάθεια για να σφυρίξει ξανά το τρένο στην Καλαμάτα δεν είναι εύκολη. Η λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι τη Μεσσήνη, Διαβολίτσι ή και την Κυπαρισσία, φαίνεται πιο εφικτή, αλλά στην πράξη έχει μεγάλες δυσκολίες.

Και αυτό γιατί δεν είμαστε στις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80, όπου τα χωριά είχαν κόσμο και αρκετοί επιβάτες κατέβαιναν σε αυτά από την Αθήνα, με το τρένο. Ή πολλοί έρχονταν στην Καλαμάτα για δουλειές κι επέστρεφαν στους τόπους τους με το τρένο. Γιατί τότε ο κόσμος δεν είχε και αυτοκίνητα, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει.

Σήμερα και τα χωριά δεν έχουν κόσμο, αλλά και όσοι νέοι, ενεργοί με οικογένειες έχουν μείνει σε αυτά, έχουν δικά τους αυτοκίνητα.

Ολα αυτά δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια για την επαναλειτουργία του τρένου στη Μεσσηνία, αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε τα σκληρά δεδομένα της πραγματικότητας.

Και μέσω της επαναλειτουργίας του μπορούμε να ζωντανέψουμε ξανά τα χωριά μας.

Ομως, μέχρι να έχουμε κάποια θετικά σημάδια και τις πρώτες επιτυχίες, έχουμε υποχρέωση να δείξουμε σεβασμό, προστασία και φροντίδα στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, που βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας. Και που καθημερινά προσελκύει αρκετό κόσμο, καθώς έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πάρκινγκ αυτοκινήτων και δίνει σημαντική ανάσα στο τεράστιο πρόβλημα.

Η εικόνα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης, της “ζούγκλας” δεν είναι επιτρεπτή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο Δήμος οφείλει να δείχνει ενδιαφέρον και να θέσει τον χώρο του σταθμού σε προτεραιότητα. Να αποτελέσει έναν από τους πρώτους δημόσιους, κοινόχρηστους χώρους στους οποίους θα επέμβει για να κόψει τα χορτάρια. Οφείλει να κάνει ουσιαστική δουλειά, να κλαδέψει τα δέντρα που έχουν θεριέψει προς την πλευρά της Αριστομένους και να αποκαταστήσει, να ξανακάνει προσβάσιμο το μονοπάτι που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.

Και να πλύνει τον χώρο της αποβάθρας, ιδιαίτερα στο γραφείο του σταθμάρχη που παραμένει κλειστό.

Ο χώρος του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας αξίζει σεβασμού και φροντίδας. Η εικόνα “ζούγκλας” δεν του αρμόζει.