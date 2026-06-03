Μουσείο Κώστα & Μίνας Καρέλια – Μουσείο Ρηγανά

Πρόταση δημιουργίας Μουσείου Κώστα & Μίνας Καρέλια – Χρήστου Ρηγανά

Να αναγεννηθεί το ιστορικό αρχοντικό της οικογένειας Καρέλια (επί της Φαρών) και να στεγάσει, στη μνήμη του Κώστα Καρέλια, το Μουσείο Χρήστου Ρηγανά

Προς την κ. Ιωάννα Καρέλια

Προς τον Δήμο Καλαμάτας

Προς τους πολιτιστικούς φορείς και την κοινωνία της Καλαμάτας

Η αφορμή της πρότασης

Η πρόσφατη παρουσίαση του έργου του αείμνηστου γλύπτη Χρήστου Ρηγανά, στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, στις 29 Μαΐου 2026, υπήρξε μια στιγμή βαθιάς συγκίνηση αλλά και ευθύνης για την πόλη. Ο μεγάλος Καλαματιανός δημιουργός προσέφερε με γενναιοδωρία το έργο του στην Καλαμάτα, αφήνοντας μια πολύτιμη καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Από αυτή την προσφορά γεννιέται ένα κρίσιμο ερώτημα: πού και πώς μπορεί η πόλη να στεγάσει, να προστατεύσει και να αναδείξει, με τον σεβασμό που του αξίζει, το έργο ενός τόσο σημαντικού καλλιτέχνη;

Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε ένα από τα ιστορικά αρχοντικά της Καλαμάτας: στο πατρικό σπίτι της οικογένειας Καρέλια, επί της οδού Φαρών, το σπίτι του αείμνηστου Κώστα Καρέλια και των προηγούμενων γενεών της οικογένειας.

Σαράντα χρόνια μετά τους σεισμούς του 1986, το αρχοντικό αυτό παραμένει εγκαταλελειμμένο. Σήμερα, όμως, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας δημιουργικής διαδρομής - να αποκατασταθεί και να μετατραπεί σε έναν ζωντανό χώρο τέχνης, παιδείας και πολιτισμού.

Γι’ αυτό απευθύνω δημόσια, με σεβασμό και εκτίμηση, μια ευγενική πρόσκληση προς την κ. Ιωάννα Καρέλια, να εξετάσει τη δυνατότητα αποκατάστασης του ιστορικού αυτού σπιτιού και προσφοράς του στον Δήμο Καλαμάτας, ώστε να στεγαστεί εκεί το Μουσείο Χρήστου Ρηγανά. Ενός χώρου αφιερωμένου στη μνήμη του Κώστα Καρέλια, που θα στεγάσει και θα αναδείξει το έργο του μεγάλου Καλαματιανού γλύπτη.

Ένα αρχοντικό με μνήμη, ένας χώρος για το μέλλον

Ο Χρήστος Ρηγανάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές μορφές της Καλαμάτας. Συνέδεσε τη ζωή και το έργο του με τη δημόσια γλυπτική, την παιδεία και τον πολιτισμό της πόλης. Η προσφορά του, αναγνωρισμένη από την τοπική κοινωνία, τον Δήμο Καλαμάτας και την Ακαδημία Αθηνών, δεν πρέπει να μείνει μόνο ως μνήμη. Πρέπει να αποκτήσει συνέχεια.

Το έργο του περιλαμβάνει γλυπτά κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους, αλλά και έργα που χρειάζονται προστασία, συντήρηση και ειδικές συνθήκες φύλαξης. Γι’ αυτό απαιτείται ένας χώρος που δεν θα είναι απλώς αίθουσα έκθεσης, αλλά ζωντανό μουσείο, με υποδομές, λειτουργικότητα και εκπαιδευτική αποστολή.

Το αρχοντικό της οικογένειας Καρέλια μπορεί να υπηρετήσει ακριβώς αυτή την ανάγκη. Η αποκατάστασή του και η προσφορά του στην πόλη θα αποτελούσαν μια πράξη μεγάλης συμβολικής και ουσιαστικής αξίας - μια προσφορά στη μνήμη του Κώστα Καρέλια, της Ναυσικάς και του Γιάννη Καρέλια, αλλά και μια προσφορά στην ίδια την Καλαμάτα.

Μια ευγενική πρόσκληση προς την Ιωάννα Καρέλια

Η κ. Ιωάννα Καρέλια έχει ήδη αποδείξει, μέσα από την πολυετή παρουσία και προσφορά της στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στο γυναικείο βόλεϊ του Πανιωνίου, ότι γνωρίζει τι σημαίνει αφοσίωση, συλλογικότητα, συνέχεια και ευθύνη απέναντι στους νέους ανθρώπους. Αυτή η στάση ζωής μπορεί σήμερα να αποκτήσει μια νέα διάσταση - την προσφορά στον πολιτισμό και στην τέχνη της πόλης.

Η αποκατάσταση του πατρικού της σπιτιού και η προσφορά του στον Δήμο Καλαμάτας, με σκοπό να στεγαστεί εκεί το Μουσείο Χρήστου Ρηγανά, θα μπορούσε να αποτελέσει πράξη μνήμης, ευθύνης και μεγάλης πολιτιστικής γενναιοδωρίας. Θα τιμούσε ταυτόχρονα τη μνήμη του Κώστα Καρέλια και το έργο του Χρήστου Ρηγανά. Θα συνέδεε την ιστορία μιας σημαντικής καλαματιανής οικογένειας με την καλλιτεχνική παρακαταθήκη ενός μεγάλου δημιουργού της πόλης.

Ένα ζωντανό μουσείο τέχνης και παιδείας

Το Μουσείο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ζωντανός χώρος τέχνης, παιδείας και δημιουργίας. Θα μπορούσε να φιλοξενεί:

1. μόνιμη έκθεση έργων του Χρήστου Ρηγανά,

2. εργαστήρια συντήρησης, τεκμηρίωσης και προστασίας των έργων,

3. εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, φοιτητές και νέους καλλιτέχνες,

4. ημερίδες, σεμινάρια και συναντήσεις με γλύπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό,

5. περιοδικές εκθέσεις σύγχρονης γλυπτικής,

6. δράσεις που θα συνδέουν την τέχνη με την παιδεία και τον δημόσιο χώρο.

Ο ίδιος ο Χρήστος Ρηγανάς συνήθιζε να λέει:

«Αν δεν υπάρχει ελευθερία στην τέχνη, δεν παράγεται πολιτισμός. Και αν δεν παράγεται πολιτισμός, δεν παράγεται παιδεία».

Αυτή η φράση θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα του νέου Μουσείου. Όχι ως απλή επιγραφή, αλλά ως ζωντανή αποστολή - ένα μουσείο που θα εκπαιδεύει, θα εμπνέει και θα αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση παιδείας και δημοκρατικής ζωής.

Μια πράξη μνήμης και προσφοράς

Η απόφαση, ασφαλώς, ανήκει στην κ. Ιωάννα Καρέλια και στην οικογένειά της. Όμως η πόλη έχει δικαίωμα να ονειρεύεται και να προτείνει. Η πρόταση αυτή γίνεται με σεβασμό, με εκτίμηση και με την ελπίδα ότι μπορεί να ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος ανάμεσα στην ιδιοκτήτρια, τον Δήμο Καλαμάτας, τους πολιτιστικούς φορείς, τους ανθρώπους της τέχνης και την κοινωνία των πολιτών.

Η Καλαμάτα μπορεί να αποκτήσει ένα Μουσείο αντάξιο του Χρήστου Ρηγανά. Και η Ιωάννα Καρέλια έχει σήμερα μπροστά της μια σπάνια ευκαιρία - να μετατρέψει ένα οικογενειακό ακίνητο με ιστορία σε μια μεγάλη πολιτιστική δωρεά για την πόλη.

Μια τέτοια πράξη θα τιμούσε τη μνήμη του Κώστα Καρέλια, τον Χρήστο Ρηγανά και την ίδια την Καλαμάτα.