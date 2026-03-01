eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 01 Μαρτίου 2026 11:00

Δρακόντεια μέτρα στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν εναντίον κάθε Αμερικανικής εγκατάστασης (Βίντεο)

Δρακόντεια μέτρα στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν εναντίον κάθε Αμερικανικής εγκατάστασης (Βίντεο)

Μετά τα χτυπήματα του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις, ως αντίποινα για την επίθεση που δέχτηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ, λήφθηκαν έκτακτα μέτρα από το ΚΥΣΕΑ, καθώς ο πόλεμος δεν επηρεάσει πλέον μόνο την περιοχή στη Μέση Ανατολή.

Έτσι, τέθηκαν σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας.

Δείτε το βίντεο του Mega:

