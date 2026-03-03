Αυξημένη η κίνηση στα πρατήρια καυσίμων – Πού κυμαίνονται οι τιμές (βίντεο)

Αυξημένη είναι η ζήτηση για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, με τους οδηγούς να προσέρχονται μαζικά στα πρατήρια καυσίμων, χωρίς πάντως να σχηματίζονται ουρές. Αυξημένη είναι και η τελική τιμή του καυσίμου στην αντλία. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέση τιμή της βενζίνης σήμερα στην Αττική διαμορφώνεται στο 1,77 ευρώ.

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους, επιδιώκοντας να εξοικονομήσουν χρήματα ενόψει πιθανών νέων αυξήσεων. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αυξημένη είναι και η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, με πολλές παραγγελίες να έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, οι οδηγοί εμφανίζονται ψύχραιμοι, χωρίς ίχνος πανικού. Οι περισσότεροι από όσους προχώρησαν σε πλήρη ανεφοδιασμό καυσίμων, το έπραξαν καθαρά για λόγους οικονομίας.

Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν δικαιολογούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας ή αισχροκέρδειας και συνιστούν ψυχραιμία στους καταναλωτές.

Ουρές βυτιοφόρων στη Θεσσαλονίκη

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη. Έξω από τα διυλιστήρια Διαβατών σχηματίζονται ουρές από βυτιοφόρα που περιμένουν να εισέλθουν για ανεφοδιασμό. Ο χώρος αναμονής εντός των εγκαταστάσεων έχει γεμίσει, με αποτέλεσμα τα βυτιοφόρα να εκτείνονται έως την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας περιορίζονται σε ένα, εξαιτίας των οχημάτων που αναμένουν να μπουν στις εγκαταστάσεις.

Ο χρόνος αναμονής κυμαίνεται από δύο έως και πέντε ώρες, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι χθες (02/03), μετά τις 19:00, όταν έκλεισαν τα διυλιστήρια, 40 φορτηγά δεν πρόλαβαν να ανεφοδιαστούν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Η αυξημένη κίνηση αποδίδεται στην προσπάθεια των βυτιοφορέων να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των πρατηρίων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών δήλωσε ότι η κίνηση στα πρατήρια έχει αυξηθεί κατά 50% τις τελευταίες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, σήμερα (03/03) στα διυλιστήρια το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 3,5 λεπτά, ενώ η αμόλυβδη κατά 1 λεπτό, με ανάλογες αυξήσεις να αναμένονται και αύριο (04/03).

Οι συγκεκριμένες ανατιμήσεις εκτιμάται ότι θα περάσουν σταδιακά και στην αντλία, με τους καταναλωτές να βλέπουν τις αυξήσεις τις επόμενες ημέρες.