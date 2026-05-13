Εκδήλωση στη Μεσσήνη για την Ημέρα της Μητέρας

Μικροί και μεγάλοι γιόρτασαν την Ημέρα της Μητέρας την Κυριακή στη μικρή πλατεία της Μεσσήνης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Μεσσήνης.

Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Δ.Κ. Μεσσήνης, Δώρα Βαρανάκη, η οποία αναφέρθηκε με θερμά και ουσιαστικά λόγια στον πολύτιμο ρόλο της μητέρας και στη διαχρονική, ανιδιοτελή προσφορά της προς τα παιδιά και την οικογένεια. Μικρά παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε χορευτικά που είχαν ετοιμάσει και αφιέρωσαν στις μαμάδες τους. Συμμετείχαν τμήματα από τη Σχολή χορού «Kinisis Τέχνη», τον Σύλλογο «Οι φίλοι της Μεσσήνης» και τον Δημοτικό Χορευτικό Ομιλο Μεσσήνης.

Παράλληλα, κατασκευές και ζωγραφιές για τη μητέρα, έκαναν τα μικρά παιδιά με την βοήθεια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού «Το πρώτο μας σχολείο», εκφράζοντας με τον πιο αυθεντικό τρόπο την αγάπη τους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα συμβολικό χορό, ένα βαλς, που χόρεψαν παιδιά όλων των ηλικιών με τις μαμάδες τους.