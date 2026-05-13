Μεγάλη συμμετοχή στην Open Day των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά

Οι εγκαταστάσεις του σχολείου γέμισαν δημιουργία, ζωντάνια και χαμόγελα, καθώς οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την καθημερινότητα όλων των βαθμίδων του σχολείου – από τον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο έως το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν πλήθος βιωματικών και διαδραστικών δράσεων, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, παρουσιάσεων και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες αναδείχθηκε η σύνδεση της γνώσης με τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη συμμετοχή. Κεντρικό στοιχείο της διοργάνωσης αποτέλεσε η ενεργή παρουσία των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι συμμετείχαν δυναμικά στις παρουσιάσεις και στις δράσεις, παρουσιάζοντας εργασίες, πειράματα, καλλιτεχνικές δημιουργίες και εκπαιδευτικά projects, μεταφέροντας με αυθεντικό τρόπο την εμπειρία της σχολικής ζωής στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η συζήτηση μαθητών του Λυκείου, μέσα από την οποία μοιράστηκαν την καθημερινότητά τους, όσα αποκομίζουν από τη Λυκειακή βαθμίδα, τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που τους προσφέρει το σχολείο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και παρουσιάσεις από τους Διευθυντές των βαθμίδων, οι οποίοι ανέπτυξαν τη φιλοσοφία, τους στόχους και τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες κάθε βαθμίδας, δίνοντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συνολική εκπαιδευτική προσέγγιση των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών στράφηκε επίσης στις δράσεις STEM, στις παρουσιάσεις φυσικών επιστημών, στα μαθηματικά εργαστήρια, στις θεατρικές και μουσικές δράσεις, στις δραστηριότητες ρομποτικής, στις δημιουργικές εφαρμογές για μικρότερες ηλικίες, καθώς και στις παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ομίλων δεξιοτήτων.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του περιπτέρου ενημέρωσης για τη συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά με το Columbia School των ΗΠΑ, όπου γονείς και μαθητές ενημερώθηκαν αναλυτικά για το πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που προσφέρει. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και εκπαιδευτικές εμπειρίες που δεν διδάσκονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ενισχύοντας τον διεθνή προσανατολισμό και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του μέλλοντος. Παράλληλα, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις καινοτόμες δράσεις, τις διεθνείς συνεργασίες και τη συνολική εκπαιδευτική προσέγγιση των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.

Η Open Day ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ανοιχτής επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας και αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά για ένα σύγχρονο σχολείο που καλλιεργεί τη γνώση, τις δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και την προσωπικότητα κάθε παιδιού.