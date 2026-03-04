Σητεία: 73χρονος σκοτώθηκε από φρέζα στο αμπέλι του

Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός ενός 73χρονου άνδρα σε χωριό της Σητείας, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο αμπέλι του.

Ο 73χρονος Αγγλος που ήταν μόνιμος κάτοικος της περιοχής, φέρεται να εργαζόταν με φρέζα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το γεωργικό μηχάνημα ανετράπη ή ξέφυγε από τον έλεγχό του και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από τα μαχαίρια της φρέζας, τα οποία του προκάλεσαν βαρύτατα τραύματα, οδηγώντας στον θάνατό του.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος εξετάζονται, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα γνωστός.

Πηγή: news247.gr