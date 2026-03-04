Ομιλία για τη βία ανηλίκων στο 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης

Ο Αστυνόμος Α Δημήτρης Παυλόπουλος από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας μίλησε σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου για ένα επίκαιρο θέμα, μιας και όλο και πιο συχνά παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, τόσο εντός όσο και εκτός των σχολικών μονάδων.

Αλλωστε μόλις την περασμένη εβδομάδα ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από μαχαιριά που δέχθηκε σε μία συμπλοκή για ασήμαντη αφορμή στο Λουτράκι από συνομήλικο του.

Ο κ. Παυλόπουλος στην ομιλία του αναφέρθηκε στους παράγοντες που ωθούν τους νέους σε χρήση βίας και παραβατικών συμπεριφορών, όπως και στις δράσεις της Αστυνομίας που στοχεύουν στην αποτροπή και την αντιμετώπιση αυτής της παραβατικότητας.

Κ.Ηλ.