Στο αρχείο η δικογραφία σχετικά με το πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο από την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος σχετικά με παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες.

Η Αρχή ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγοπούλου αλλά και άλλων δύο προσώπων για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025 σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων για την υπόθεση του πόθεν έσχες. Μετά την μελέτη και αξιολόγηση των στοιχειών από τον Εισαγγελέα, κρίθηκε ότι σε βάρος του ελεγχόμενου δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης και ως εκ τούτου αποστέλλει τη δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχειοθέτηση.

Όσον αφορά στους άλλους δύο ελεγχόμενους για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες, έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες και η έρευνα συνεχίζεται.

Σε εξέλιξη είναι από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, η έρευνα για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος σύμφωνα με το οποίο ο κ. Παναγόπουλος ως επικεφαλής κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται να διέθετε χρηματικά ποσά για μεγάλα προγράμματα κατάρτισης είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς, σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Πηγή: ertnews.gr