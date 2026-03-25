Βόλος: Δύο γυναίκες νεκρές και ένας τραυματίας από έκρηξη θερμάστρας σε σπίτι (Βίντεο)

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη θερμάστρας που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατοικία στη συνοικία Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε.