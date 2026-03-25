eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 17:46

Βόλος: Δύο γυναίκες νεκρές και ένας τραυματίας από έκρηξη θερμάστρας σε σπίτι (Βίντεο)

Γράφτηκε από την

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη θερμάστρας που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατοικία στη συνοικία Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του συμβάντος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις