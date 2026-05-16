ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Εκπτωση συνέπειας στα τιμολόγια μετά τις αντιδράσεις για τις υπέρογκες αυξήσεις (βίντεο)

Με έκπτωση συνέπειας στα τιμολόγια επιχειρεί η ΔΕΥΑ Καλαμάτας να μειώσει τις υπέρογκες αυξήσεις στο νερό στα χωριά του Δήμου, για τις οποίες έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις με πιο χαρακτηριστική αυτή από τα Λέικα.

Με την έκπτωση συνέπειας, όποιος κάτοικος χωριού πληρώνει τους λογαριασμούς στην ώρα τους, θα έχει αύξηση το 2026, 40%, 60% και 100%, αντί 140% και 210%.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανακοίνωσε τις εκπτώσεις συνέπειας στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ, παρουσία του προέδρου της Επιχείρησης Ανδρέα Καραγιάννη, του αντιπροέδρου Γιώργου Φάβα, του γενικού διευθυντή Μιχάλη Βασιλειάδη και του αντιδημάρχου και μέλους το Δ.Σ. και της Ένωσης ΔΕΥΑ Σαράντου Μαρινάκη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας, πάντως, ο κ. Βασιλειάδης αποκάλυψε ότι τα χρέη των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΚ είναι 8 εκ. ευρώ(!), από το 2002.

Αρχικά, στη συνέντευξη, ο δήμαρχος ανέφερε ότι η ΔΕΥΑΚ είναι μία από τις 15 ΔΕΥΑ της χώρας που έχουν πάρει πιστοποίηση από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή και χαρακτήρισε σημαντικό για όλους μας το να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το μεγάλο και σπουδαίο αναπτυξιακό έργο που υλοποιεί. Υπενθύμισε ότι “δύο χρόνια πριν, όταν δεν είχαμε νερό για όλο τον Δήμο, η ΔΕΥΑΚ ανέλαβε, με δικούς της πόρους, να καταβάλει περίπου 600.000 ευρώ, ώστε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα γεωτρήσεων και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε 5.000 επιπλέον κυβικά και από πέρυσι να μην έχουμε κανένα πρόβλημα”.

Παρατήρησε πως “η ΔΕΥΑΚ για εμάς είναι εκείνη η επιχείρηση που τραβάει το άρμα της ανάπτυξης για τον τόπο μας, με τεχνικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 55 εκατομμύρια ευρώ, με τεράστια έργα που υλοποιούνται”. Κι ενημέρωσε ότι “σήμερα, μέσα από μία τεχνοκρατική μελέτη, που αξιοποίησε το σύνολο των στοιχείων της, εξασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΚ και τη σχετική πιστοποίηση, όπως προβλέπεται”.

Ο κ. Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι “με νέα τιμολογιακή πολιτική και την απαραίτητη πιστοποίηση, η ΔΕΥΑΚ μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις με κοινωνικό πρόσημο, σε καθιέρωση σημαντικών μειώσεων μέσω της έκπτωσης συνέπειας”.

Με βάση σχετικούς πίνακες εξήγησε: “Για την πόλη της Καλαμάτας καθιερώνουμε έκπτωση συνέπειας 15%. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για το κυβικό νερού θα είναι το ίδιο, σε σχέση με ότι ήταν πριν τις νέες τιμές.

Για τις περιοχές και τα χωριά του καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας -στον Αντικάλαμο, στη Βέργα, στη Μικρή Μαντίνεια, στο Ασπρόχωμα, στη Σπερχογεία και στα Λέικα- καθιερώνουμε έκπτωση συνέπειας 35%. Αυτό για παράδειγμα σημαίνει ότι για τη Σπερχογεία π.χ, όπου το κόστος από 0,155 πήγαινε στο 0,35, τώρα διαμορφώνεται στο 0,22. Μια πολύ μικρή αύξηση, που επίσης σημαίνει ελάχιστη επιβάρυνση και συγκεκριμένα 0,60 λεπτά τον μήνα.

Για την περιοχή της Αρτεμισίας και του Ελαιοχωρίου, που ανήκουν στα χωριά του πρώην καποδιστριακού Δήμου Καλαμάτας, εκεί η έκπτωση συνέπειας πάει στο 50%, που σημαίνει 0,17 ευρώ το κυβικό νερό.

Επίσης, για τα χωριά των πρώην Δήμων Αρφαρών, Άριος και Θουρίας, η έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται στο 20%, που σημαίνει ότι, ήταν 0,13 πήγαινε στο 0,20 και τελικά με την έκπτωση η τιμή διαμορφώνεται στο 0,16 που σημαίνει 0,30 λεπτά τον μήνα.

Και για το Πήδημα, που είναι η περιοχή από την οποία υδρεύεται ο Δήμος Καλαμάτας, η έκπτωση θα είναι στο 70%, ώστε η τιμή να παραμείνει σχεδόν σε αυτό το ελάχιστο ποσό που ίσχυε και πριν”.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι “δεν θα μπορούσαμε να προβούμε σε αυτές τις εκπτώσεις αν η ΔΕΥΑΚ δεν ήταν μια υγιής επιχείρηση” Διότι αυτές οι εκπτώσεις σημαίνουν μια επιβάρυνση για την Επιχείρηση ύψους 700.000 ευρώ”.

Ο δήμαρχος ότι πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, είχε διαβεβαιώσει πολίτες από την περιοχή των Λεΐκων που τον είχαν επισκεφτεί στο γραφείο του για το θέμα των υπέρογκων αυξήσεων, οφείλαμε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, και να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να προσφέρουμε ως επιστροφή στους πολίτες, γιατί είναι και δίκαιο και αναγκαίο -αν θέλετε- κοινωνικά”.

Τέλος, ανέφερε ότι εξέτασαν διάφορα σενάρια, για δημιουργία ζωνών, αλλά κατέληξαν στην απόφαση αυτή, που θεωρούν ότι είναι δίκαιη και δήλωσε: “Από τις πιστοποιημένες ΔΕΥΑ, όχι σήμερα με την έκπτωση που φέρνουμε, αλλά ακόμη και με την τιμή των 0,35 ευρώ ανά κυβικό, είναι μία από τις ΔΕΥΑ με το χαμηλότερο κόστος παροχής ποιοτικού νερού”.