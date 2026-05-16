Μουσικό αφιέρωμα στο εργατικό – λαϊκό τραγούδι στο “Μικρόβιο” της ΚΝΕ

Το μουσικό σχήμα του Πολυχώρου Δημιουργίας της ΚΝΕ, "Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας", στην Καλαμάτα, θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση, αφιερωμένη στο εργατικό και λαϊκό τραγούδι, σήμερα Σάββατο στις 8.30 μ.μ., στον πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου, στον προαύλιο χώρο του Πολυχώρου.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αγαπημένα εργατικά και λαϊκά τραγούδια από σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Θα ακουστούν μεταξύ άλλων τραγούδια των Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου, Μαρκόπουλου, Λοΐζου κ.α. “Μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν αγώνες, μνήμες και συλλογικές διεκδικήσεις, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής ως μέσο έκφρασης, αντίστασης και διεκδίκησης.

Τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και από την ανάγκη των ανθρώπων να ονειρεύονται και να αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή. Κάθε τραγούδι κρύβει πίσω του μία μικρή ή μεγάλη ιστορία για το πώς και πότε γεννήθηκε, γεγονός που θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση. Σας περιμένουμε όλους για να τραγουδήσουμε μαζί, να θυμηθούμε και να κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα των τραγουδιών που συνόδευσαν μικρούς και μεγάλους αγώνες” τονίζεται από τους διοργανωτές. Στον χώρο θα λειτουργεί μπαρ και έκθεση βιβλίου της Σύγχρονης Εποχής.