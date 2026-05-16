Υπό δρακόντεια μέτρα οι αφίξεις στη Μεσσηνία: Ραντεβού ηγετών κρατών σήμερα στην Costa Navarino

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησαν χθες και συνεχίζονται σήμερα οι αφίξεις των υψηλών προσώπων, Αρχηγών κρατών και επιφανών επιχειρηματιών, στη Μεσσηνία για να λάβουν μέρος στο το Europe – Gulf Forum που διεξάγεται μέχρι αύριο στην Costa Navarino.

Κάποιες αντιπροσωπείες, όπως αυτή του Κουβέιτ, έφτασαν στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας και από εκεί με αυτοκινητοπομπές κατευθύνθηκαν προς την Costa Navarino με ισχυρή συνοδεία ασφάλειας, ενώ άλλοι έφτασαν απευθείας στο ξενοδοχειακό συγκρότημα με ελικόπτερα.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα μέτρα ασφαλείας σχεδιάζονται σε κεντρικό επίπεδο εδώ και εβδομάδες, ενώ κάποιες αποστολές έχουν και δικές τους οργανωμένες ομάδες ασφαλείας από τις χώρες τους.

Όσον αφορά την Ελληνική Αστυνομία, οι τοπικές δυνάμεις έχουν ήδη ενισχυθεί για αυτές τις μέρες από αστυνομικούς από υπηρεσίες της υπόλοιπης Πελοποννήσου και άλλων περιοχών.

Σήμερα αργά το μεσημέρι, μετά την παρουσία του στο συνέδριο της ΝΔ, αναμένεται να φτάσει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ για σήμερα προσδιορίζεται και η άφιξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Μεταξύ άλλων επιβεβαιωμένες είναι οι παρουσίες της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί (είναι επίσης και ΥΠΕΞ) μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, καθώς επίσης των Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, αλλά και του Εμίρη του Κουβέιτ Μισάλ Αλ-Αχμάντ Αλ-Τζαμπρ Αλ-Σαμπάχ, καθώς επίσης και της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Παρών θα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος έχει αναλάβει ρόλο ανώτερου συμβούλου του ομίλου Antenna, που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης.

Από ελληνικής πλευράς επιπλέον στις εργασίες της συνόδου αναμένεται μεταξύ άλλων να λάβουν μέρος ο πρόεδρος του Εurogroup και υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς και ο ο Επίτροπος Μεταφορών της Ε.Ε. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το Europe – Gulf Forum είναι μία σύνοδος κορυφής της Ευρώπης και Κόλπου που διοργανώνεται από τον όμιλο Antenna σε συνεργασία με το σημαντικό think tank των ΗΠΑ Atlantic Council, που λόγω του πολέμου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις χώρες της περιοχής.