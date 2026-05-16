“Ένα παιδί μετράει τ' άστρα” σήμερα στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Η Παιδική Σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου θα παρουσιάσει σήμερα Σάββατο στις 7 μ.μ. το εμβληματικό έργο “Ένα παιδί μετράει τ' άστρα”, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα έργο - ύμνο στον μαθητή, τον εκπαιδευτικό, το σχολείο, σε θεατρική διασκευή & σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα και κείμενο της Έλενας Αγγελοπούλου. Ένα μυθιστόρημα που έχει γαλουχήσει χιλιάδες παιδιά από το 1956 που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ Τ’ ΑΣΤΡΑ;

Ο Ήρωας του Λουντέμη, ο Μέλιος είναι ένα παιδί που μέσα από κοινωνικές αντιξοότητες διεκδικεί το δικαίωμα του στη γνώση. Ένα παιδί που παλεύει ενάντια στις παλιές ιδέες έχοντας στη φαρέτρα του την ορμή της νιότης του, το ήθος του και το πάθος του για δικαιοσύνη. Ένα παιδί που κοντράρει το άδικο –ακόμα κι όταν χάνει– και ονειρεύεται έναν κόσμο γεμάτο δίκαιο κι αγάπη… Ένα παιδί που ονειρεύεται έναν πιο όμορφο κόσμο κάτω από το απέραντο γεμάτο άστρα ουρανό της οικουμένης… Ένα παιδί που μετράει τ΄ άστρα στον δικό του ουρανό, και τα βρίσκει όλα σωστά… Το “Ένα παιδί μετράει τ' άστρα” είναι μία υπέροχη συγκινητική και διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στα μυαλά και στις ψυχές. Είναι ένας ύμνος στην παιδική αθωότητα… Ένα τρυφερό και γλυκά μελαγχολικό παραμύθι που έρχεται να δημιουργήσει σε όλες τις νεανικές συνειδήσεις ισχυρά αντισώματα ελπίδας και ονείρου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί: Τζώρτζης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Πρίσκας, Βασίλης Σάβλας, Κώστας Σπανός, Θάνος Τζιόβας, Ορέστης Τουλιάτος, Μιλένα Τούμπα, Βασίλης Τσόρλαλης και Αντρέας Φουντουλίδης. Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας, Κείμενο: Έλενα Αγγελοπούλου, Σκηνικά & Κοστούμια: Σάββας Πασχαλίδης, Ζωγραφική: Έλενα Αθανασιάδου, Φωτισμοί: Γιώργος Βαζαίος, Μουσική: Σπύρος Παπαδάτος, Κατασκευή Σκηνικών Παναγιώτης Χριστόπουλος, Βοηθός Σκηνοθέτη: Ίντιρα Γκόγκου, Υπεύθυνη Παραγωγής: Αιμιλία Βαλή. Προπώληση γίνεται στο βιβλιοπωλείο "Ολα χαρτί" και ηλεκτρονικά στο more.com.