Αγρίνιο: Eπιχείρηση της πυροσβεστικής για τη διάσωση ορειβάτη

Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου (Κούτουπας), στον Δήμο Αγρινίου, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου, καθώς ο 54χρονος τραυματίας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση.

Πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα καθώς χρειάζεται αρκετές ώρες πεζοπορίας για να προσεγγίσουν οι πυροσβέστες το σημείο, όπου επιχειρούν και άνδρες της 6ης και 7ης ΕΜΑΚ, η 6η ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέριο μέσο, όπως και η ΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη προσπάθεια διάσωσης με ελικόπτερο Agusta, ωστόσο δεν στέφθηκε με επιτυχία, με αποτέλεσμα οι διασώστες να προσπαθήσουν εκ νέου με Super Puma.

Παράλληλα, ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ επιχειρεί να προσεγγίσει πεζή το σημείο, ώστε να απομακρύνει με ασφάλεια τον ορειβάτη.

Ο 54χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με πολυμελή ομάδα από ορειβατικό σύλλογο Πρέβεζας, πιθανότατα έπεσε και χτύπησε στα βράχια, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως μέλη της ομάδας βρίσκονται συνεχώς κοντά του.

