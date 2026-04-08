Αλλάζουν χέρια τα Starbucks στην Ελλάδα

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η συμφωνία για την εξαγορά της δραστηριότητας Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο από τον όμιλο Alshaya, σηματοδοτώντας αλλαγή ιδιοκτησίας σε ένα δίκτυο με παρουσία άνω των δύο δεκαετιών και επανατοποθέτηση σε μια ώριμη αλλά δυναμική αγορά καφέ.

Η μεταβίβαση του 100% της εταιρείας που διαχειρίζεται το σήμα Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο συνιστά μια από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις αναδιάρθρωσης στον ευρύτερο κλάδο της οργανωμένης εστίασης. Με τη συμφωνία αυτή, ο όμιλος Alshaya αποκτά τον πλήρη έλεγχο της δραστηριότητας, αναλαμβάνοντας τόσο τα δικαιώματα εκμετάλλευσης όσο και τη συνολική λειτουργική διαχείριση του δικτύου.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω μεταβίβασης των μετοχών από την πλευρά της οικογένειας Μαρινόπουλου, η οποία αποχωρεί από τον συγκεκριμένο τομέα μετά από 24 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Το νέο σχήμα θα λειτουργεί υπό διαφορετικές εταιρικές οντότητες σε Ελλάδα και Κύπρο, εντασσόμενο στο ευρύτερο διεθνές χαρτοφυλάκιο του επενδυτή.

Η είσοδος του ομίλου Alshaya στην ελληνική και κυπριακή αγορά μέσω πλήρους εξαγοράς αντανακλά τη στρατηγική του για ενίσχυση της παρουσίας του σε αγορές με σταθερή καταναλωτική βάση. Ο κλάδος του καφέ εκτός σπιτιού στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτικός, με υψηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση και έντονο ανταγωνισμό μεταξύ διεθνών και εγχώριων αλυσίδων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ομίλου, η επένδυση εστιάζει τόσο στη διατήρηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης όσο και στη σταδιακή ενίσχυση του αποτυπώματος του brand. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα δίνεται στην ομαλή επιχειρησιακή μετάβαση, ενώ εξετάζονται μεσοπρόθεσμα σενάρια επέκτασης.

Αποτύπωμα δικτύου και γεωγραφική κατανομή

Το δίκτυο Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο αριθμεί συνολικά 48 καταστήματα, εκ των οποίων 30 βρίσκονται στην ελληνική αγορά και 18 στην κυπριακή. Η παρουσία στην Ελλάδα εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση στην Αττική με 20 σημεία, ενώ το υπόλοιπο δίκτυο κατανέμεται σε Θεσσαλονίκη και σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Κρήτη.

Η δομή αυτή αντανακλά τη στρατηγική τοποθέτηση της αλυσίδας σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, τόσο αστικής όσο και τουριστικής. Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται σε περίπου 500 άτομα, στοιχείο που καθιστά τη δραστηριότητα έναν υπολογίσιμο εργοδότη στον κλάδο.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια καταγράφει σαφή βελτίωση στον κύκλο εργασιών, αλλά και προκλήσεις στην τελική κερδοφορία. Το 2024 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 26,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 600 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2023 (25,83 εκατ. ευρώ), ενώ η σύγκριση με το 2021 αναδεικνύει σχεδόν διπλασιασμό των εσόδων.

Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε στα 18,8 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρών περιθωρίων. Ωστόσο, τα EBITDA υποχώρησαν στα 6,32 εκατ. ευρώ από 6,75 εκατ. ευρώ το 2023, αντανακλώντας αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η εταιρεία επέστρεψε σε ζημίες ύψους 795 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 430 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται κυρίως σε χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις και πιέσεις κόστους, σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών ενέργειας και πρώτων υλών.

Η διατήρηση της αναπτυξιακής τροχιάς συνδέθηκε με στοχευμένες επενδύσεις στο δίκτυο καταστημάτων. Το 2024 προστέθηκαν δύο νέα σημεία, σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα και στη Θεσσαλονίκη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων στην Ελλάδα στα 30.

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και ανακαινίσεις ανήλθαν σε 2,74 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική αναβάθμισης της εμπειρίας πελάτη και εκσυγχρονισμού των σημείων πώλησης.

Χρηματοοικονομικές εκκρεμότητες και δανεισμός

Παρά τη βελτίωση των βασικών μεγεθών, η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο πεδίο του δανεισμού. Οι συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις ανέρχονταν στα 31,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 και χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενες.

Τα δάνεια αυτά προέρχονται από παλαιότερες χρηματοδοτήσεις και έχουν επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις, αυξάνοντας το συνολικό υπόλοιπο. Παράλληλα, εκκρεμούν δύο διαταγές πληρωμής συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ δεν καταγράφονται άλλες σημαντικές νομικές εκκρεμότητες.

Η διαχείριση των υποχρεώσεων αυτών εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας υπό τη νέα ιδιοκτησία.

Ο όμιλος Alshaya αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές διεθνών brands μέσω franchise παγκοσμίως, με ιστορία που ξεκινά από το 1890 στο Κουβέιτ. Διαθέτει περισσότερα από 3.500 καταστήματα σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων από τη μόδα έως την εστίαση.

Η συνεργασία του με τη Starbucks χρονολογείται από το 1999, με το πρώτο κατάστημα στο Κουβέιτ, και σήμερα περιλαμβάνει δίκτυο άνω των 2.000 σημείων σε 13 χώρες, εξυπηρετώντας καθημερινά περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες.

Στελέχη του ομίλου υπογραμμίζουν ότι η εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων δικτύων καφέ αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή.

Από την πλευρά της νέας διοίκησης, επισημαίνεται ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και η διατήρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης. Παράλληλα, εκφράζεται πρόθεση ενίσχυσης της εμπειρίας πελάτη και διεύρυνσης των επιλογών για τους καταναλωτές.

Σε επίπεδο διεθνούς ομίλου, τονίζεται ότι η συνεργασία με τον Alshaya αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του brand στην περιοχή EMEA, ενώ γίνεται αναφορά στη μακροχρόνια συμβολή της προηγούμενης διοίκησης στην ανάπτυξη του δικτύου.

Από την πλευρά της οικογένειας Μαρινόπουλου, εκφράζεται ικανοποίηση για την πορεία της συνεργασίας των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και ευχαριστίες προς εργαζομένους και πελάτες.

Η επόμενη φάση για τη δραστηριότητα Starbucks σε Ελλάδα και Κύπρο αναμένεται να καθοριστεί από τρεις βασικούς άξονες: τη σταθεροποίηση της οικονομικής βάσης, την αξιοποίηση των συνεργειών με το διεθνές δίκτυο του ομίλου Alshaya και τη σταδιακή επέκταση του δικτύου.

Η αγορά καφέ παραμένει από τις πιο ανθεκτικές στην εγχώρια οικονομία, υποστηριζόμενη από την τουριστική κίνηση και την καθημερινή κατανάλωση στις πόλεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η είσοδος ενός ισχυρού διεθνούς παίκτη δημιουργεί προσδοκίες για επενδύσεις, αναβάθμιση υπηρεσιών και ενδεχόμενη ενίσχυση του ανταγωνισμού τα επόμενα χρόνια.

