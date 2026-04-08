«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Παράταση με προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Κατηγορία Ωφελούμενου “Δημόσια Δαπάνη (σε ευρώ)”
Κατηγορία Α σύνολο 41.210.000
Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 38.800.000
Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.410.000
Κατηγορία Β σύνολο 24.790.000
Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 24.430.000
Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 360.000
Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
«Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
