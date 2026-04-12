Μαγνησία: Ιερέας σταμάτησε τη λειτουργία πριν το «Χριστός ανέστη» για τις κροτίδες (Βίντεο)

Τη στιγμή που επρόκειτο να ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», ο ιερέας διέκοψε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία και απευθύνθηκε με έντονο ύφος προς ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο, οι οποίοι ετοιμάζονταν να ανάψουν πυροτεχνήματα με ισχυρούς κρότους.
Ο λόγος της παρέμβασης, όπως εξήγησε ο ίδιος, ήταν η ύπαρξη γηροκομείου σε πολύ κοντινή απόσταση από τον ναό, με τον ιερέα να τονίζει ότι οι δυνατοί κρότοι προκαλούν φόβο και αναστάτωση στους ηλικιωμένους που διαμένουν εκεί.
Η παρέμβασή του προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στο εκκλησίασμα, καθώς η ροή της ακολουθίας διακόπηκε σε μια από τις πιο κορυφαίες στιγμές της βραδιάς. Ωστόσο, η επισήμανση του ιερέα έγινε κατανοητή από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, με το περιστατικό να αναδεικνύει την ανάγκη σεβασμού και προσοχής, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά και το «Χριστός Ανέστη» ακούστηκε μέσα σε πιο ήπιο και συγκρατημένο κλίμα.