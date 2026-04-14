Συνελήφθησαν Έλληνες τουρίστες στην Αγία Σοφία: Ανοιξαν σημαία με το “Ορθοδοξία ή θάνατος” (βίντεο)

Συνελήφθησαν Έλληνες τουρίστες που ξεδίπλωσαν μία σημαία με τις λέξεις “Ορθοδοξία ή θάνατος” και έναν δικέφαλο αετό που χρησιμοποιούσε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην Αγία Σοφία, στην Κωνσταντινούπολη.

Η έρευνα στους τουρίστες, οι οποίοι ήρθαν στην Αγία Σοφία με τουριστική ομάδα από την Ελλάδα τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου, αποτυπώθηκε στις κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις ειδήσεις του NTV, οι τουρίστες, οι οποίοι έβγαλαν τη σημαία με τη φιγούρα του βυζαντινού δικέφαλου αετού στο τμήμα που είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες στον επάνω όροφο, φωτογράφιζαν ο ένας τον άλλον.

Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν στους τουρίστες που πόζαραν πίσω από τη σημαία.

Οι τουρίστες παραπέμφθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και συνελήφθησαν με την κατηγορία της “προσβολής τμήματος του κοινού” και οδηγήθηκαν στη φυλακή.

