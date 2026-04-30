Αγριεύει ο καιρός την Πρωτομαγιά – Σε ποιές περιοχές θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού από την Πρωτομαγιά, με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και συνθήκες που θυμίζουν… χειμώνα να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και συνεργάτης του Star Channel, παρουσίασε μέσω βίντεο στα social media την εξέλιξη της θερμοκρασίας σε οκτώ μεγάλες πόλεις της Ελλάδας για τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι οι πιο «δύσκολες» ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή και σε ορισμένες περιοχές εντυπωσιακή πτώση.

Ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, όπως Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, το ψυχρό κύμα θα γίνει πιο έντονα αισθητό, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει σε χειμερινές συνθήκες, παρά την εποχή.

Σταδιακή βελτίωση από την Κυριακή

Η εικόνα του καιρού αρχίζει να βελτιώνεται σύμφωνα με το newsbeast από την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να παίρνει σταδιακά την ανιούσα.

Όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη η άνοδος θα είναι πιο αισθητή σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε πόλεις όπως Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου από τα μέσα της εβδομάδας.

Αντίθετα, στα νησιωτικά τμήματα της χώρας, όπως η Σύρος, οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε πιο ήπια επίπεδα, λόγω της θαλάσσιας επίδρασης που περιορίζει τις έντονες διακυμάνσεις.