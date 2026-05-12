Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Μια γυναίκα συνεργός ”οδήγησε” στα ίχνη των δραστών (βίντεο)

Στοιχεία προκύπτουν για την εμπλοκή τους στη ληστεία της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας στις 4 Απριλίου 2025, αλλά και για ακόμη 7 ληστείες σε επαρχία και Αττική και μία ανατίναξη σε ΑΤΜ.

Κομβικό ρόλο στην σύλληψη των δραστών έπαιξαν οι κινήσεις των αστυνομικών στην Στερεά Ελλάδα, με την ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από την ληστεία που είχε γίνει στις 4 Απριλίου 2025 στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν σχηματίσει μία εικόνα για δύο εμπλεκόμενους από την Πάτρα, που προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Αμέσως μετά την ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, αστυνομικοί της Λαμίας εντόπισαν το κλεμμένο από τον Πειραιά SUV των δραστών, που το εγκατέλειψαν στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στον δρόμο προς το Ζεμενό Αράχωβας.

Οι εντολές που πήραν ήταν να μην επέμβουν καθώς οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι, αλλά να παρακολουθούν τις κινήσεις τους. Ενημερώθηκε το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ξεκίνησαν να τους παρακολουθούν από την στιγμή που πήγε εκεί η μία γυναίκα με ένα ασημί αυτοκίνητο και σύντροφος ενός εκ των δραστών και παρέλαβε τους τέσσερις ληστές, αφού πρώτα καθάρισαν το SUV και το παράτησαν στα χωράφια.

Από τα Βίλια και μετά, ακολούθησαν τους δράστες ακόμα πιο στενά και πλέον στο Αλεποχώρι έγινε μία αστραπιαία επέμβαση και συνελήφθησαν, χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν εκτός από την λεία της ληστείας (πάνω από 200.000 ευρώ), βαρύς οπλισμός, όπως τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο Scorpion και τέσσερα πιστόλια.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες και στο Λουτράκι μία ακόμη γυναίκα.

Στα σπίτια των 8 συλληφθέντων βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, πολλά φυσίγγια, μάσκες και ρουχισμός που έχει ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί σε ληστείες.

Μέχρι στιγμής, προκύπτουν στοιχεία για την εμπλοκή τους στη ληστεία της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας στις 4 Απριλίου 2025, αλλά και για ακόμη 7 ληστείες σε επαρχία και Αττική και μία ανατίναξη σε ΑΤΜ, κάτι που εξηγεί και την κατοχή των πυροκροτητών.

Ως προς την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα, στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, κράτησαν με παρόμοιο με την Κάτω Τιθορέα τρόπο ομήρους πελάτες και υπαλλήλους για τουλάχιστον 15-20 λεπτά, μέχρι να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο από την χρονοκαθυστέρηση.

Στην πλειονότητά τους ήταν μάλλον περιθωριακά άτομα, που είχαν ενωθεί με σκοπό τις ληστείες, χωρίς όμως κανείς τους να έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κάτι τις Αρχές εκτός ενός ατόμου και κατοχή ναρκωτικών και οι Αρχές καταλήγουν πως παρά την ιδεολογία κάποιων εμπλεκομένων, η δραστηριότητά τους είχε καθαρά οικονομικούς σκοπούς και ποινικό προφίλ και όχι προθέσεις για εμπλοκή σε τρομοκρατία.

Αργότερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ στις 4 το απόγευμα θα γίνει και επίσημη παρουσίαση και ανακοινώσεις για την υπόθεση, στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: news247.gr