Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό αλλά με αστάθεια

Για ανοιξιάτικο αλλά «άστατο» καιρό προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωσή του για τις τρέχουσες μέρες κάνοντας λόγο για τοπικές βροχές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το reader, η αστάθεια θα «χτυπήσει» κυρίως στα ηπειρωτικά. Εξηγεί ότι λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή (15/5) , ωστόσο, η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ το πρωί και το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά.

Καιρός: Τι ισχύει για το Σαββατοκύριακο

Βροχές και νεφώσεις φέρεται ότι θα επικρατήσουν το Σάββατο (15/5). Ο μετεωρολόγος, υποστηρίζει ότι θα αυξηθούν γρήγορα και ότι οι καταιγίδες θα «χτυπήσουν» το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Τέλος, βελτιωμένο θα είναι το καιρικό σκηνικό την Κυριακή (16/5) καθώς τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια.