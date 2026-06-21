Χανιά: Βρέθηκε το πτώμα της 45χρονης Σταυρούλας: Ομολόγησε ο ενοικιαστής (Βίντεο)

Βρέθηκε το πτώμα της 45χρονης που αγνοούνταν στα Χανιά, με τον 43χρονο ενοικιαστή που θεωρούνταν κεντρικός ύποπτος να ομολογεί στον φόνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος φερόμενος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ οι αρχές διεξήγαγαν έρευνές που τους οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού. Πρόκειται για αγροτική περιοχή που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του θύματος.

Ο κατηγορούμενος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι, όπου φέρεται να έχει θάψει το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Στο σημείο βρίσκονται ήδη αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες, ώστε να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στο σημείο που υπεδείχθη όσο και σε τυχόν άλλα στοιχεία που μπορεί να προκύψουν.

Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους, ο οποίος σχετιζόταν με ζητήματα γύρω από το σπίτι που νοίκιαζε από τη 45χρονη.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στους ισχυρισμούς του και δεν φαίνεται να υιοθετούν το σενάριο που περιγράφει. Εκτιμούν μάλιστα ότι τα πραγματικά κίνητρα της δολοφονίας είναι ερωτικής φύσης.

Εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ των δύο, όσο και το σενάριο ο 43χρονος να επιτέθηκε στη γυναίκα όταν εκείνη βρέθηκε στο σπίτι.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξαν τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Οι κηλίδες αίματος που είχαν εντοπιστεί στο πάτωμα και στην τηλεόραση του σπιτιού ταυτοποιήθηκαν με το DNA της αγνοούμενης, ενισχύοντας αποφασιστικά το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Παράλληλα, ερευνώνται και άλλα δείγματα που βρέθηκαν σε σφουγγαρίστρα και στο επαγγελματικό φορτηγάκι του 43χρονου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα της 45χρονης βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που αναμένεται να δυσχεράνει τις έρευνες των ιατροδικαστικών αρχών για τις ακριβείς συνθήκες και τον τρόπο θανάτου της.