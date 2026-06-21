Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Σκαλωσιά Κορινθίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τις πρωινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλωσιά Περαχώρας του δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές από την Εθελοντική ομάδα Λουτρακίου και τον Σύλλογο Δασοπροστασίας Ανατολικής Κορινθίας «Ο Διγενής».

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Κορινθίας μετέβη στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ