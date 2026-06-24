Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25 το πρωί της Τετάρτης στο νησί της Καρπάθου, ενώ ιδιαίτερα αισθητός ήταν και στο νησί της Κάσου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου και είχε εστιακό βάθος 15.9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος, επικαλούμενος επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.





