Καλλιθέα: 15χρονος ο δράστης της φονικής συμπλοκής

Ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία το θύμα της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ νεαρών που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 15χρονο από τα βόρεια προάστια, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για παραβίαση του νόμου. Ειδικότερα την πρώτη φορά είχε συλληφθεί για κατοχή μαχαιριού και την άλλη για κατοχή σιδερογροθιάς.

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 13 άτομα, εκ των οποίων κάποια εξ΄αυτών αναμένεται να συλληφθούν ενώ αναζητούνται και άλλα 4 άτομα που ήταν μαζί με το θύμα της επίθεσης.

Συγκεκριμένα το θύμα φαίνεται ότι έφτασε στο σημείο της συμπλοκής με ΙΧ αυτοκίνητο μαζί με τα παραπάνω τέσσερα άτομα, για να συνδράμει φίλους του που είχαν αντιπαράθεση με μια άλλη παρέα. Οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και πάνω στην συμπλοκή ένας 17χρονος, που φέρεται να έχει ομολογήσει, τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο με μαχαίρι στο στήθος.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή καθώς το ενδεχόμενο του οπαδικού κινήτρου απομακρύνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχομένο να πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ αντίπαλων ομάδων, που συχνάζουν στην περιοχή, καθώς και αν σχετίζεται με προηγούμενο επεισόδιο που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ