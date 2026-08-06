Δήμος Μεσσήνης: Προτάσεις πέντε έργων αποκατάστασης ζημιών

Πρόταση με 5 υποέργα καταθέτει ο Δήμος Μεσσήνης στο “Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030”, για την αποκατάσταση ζημιών δημοτικών υποδομών λόγω θεομηνίας στις πληγείσες περιοχές από τη θεομηνία, από την 30η Ιανουαρίου έως την 16η Φεβρουαρίου 2026 στον Δήμο, προϋπολογισμού 999.750,40 ευρώ.

Τα υποέργα που ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης και περιλαμβάνονται στην πρόταση, είναι:

α) Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών υποδομών λόγω θεομηνίας στις πληγείσες περιοχές από τη θεομηνία, από την 30η Ιανουαρίου έως την 16η Φεβρουαρίου 2026 στον Δήμο Μεσσήνης, προϋπολογισμού 851.000 ευρώ.

β) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο Κοινοτήτων Ζερμπισίων – Ρευματιάς – Κεφαλινού Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης, προϋπολογισμού 37.187,60 ευρώ.

γ) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο Κοινοτήτων Μεσσήνης – Λευκοχώρας Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης, προϋπολογισμού 37.187,60 ευρώ.

δ) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο Κοινοτήτων Πεταλιδίου – Πανιπερίου – Καρποφόρας Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 37.187,60 ευρώ.

ε) Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο αγροτικό δίκτυο Κοινοτήτων Τρικόρφου – Παλαιοκάστρου, προϋπολογισμού 37.187,60 ευρώ.

Με την απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο “να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, που θα χρειαστεί στο πλαίσιο της υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης”.