Ενεργό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το Ψηφιακό Φροντιστήριο

Ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, επαναλήψεις, διαγωνίσματα και βιντεοσκοπημένα μαθήματα θα παρέχει κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών το Ψηφιακό Φροντιστήριο, καθώς, όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το υπουργείο Παιδείας σήμερα, Κυριακή, η δωρεάν ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα θα παραμείνει ενεργή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατά το σχολικό έτος 2025-2026 περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι αξιοποίησαν τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενώ το σύνολο των χρηστών ξεπέρασε τις 410.000.

«Οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση όλο το καλοκαίρι στο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη σχολική χρονιά», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που κάνουν τη γνώση πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους».

Η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε το Ψηφιακό Φροντιστήριο «μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση», καθώς, όπως ανέφερε, παρέχει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του.

Υπενθυμίζεται ότι το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα επεκταθεί με ζωντανά μαθήματα και για την Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ θα προχωρήσει και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, το EduAI θα παρέχει εξατομικευμένες ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο, προσαρμοσμένες στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών/-τριών, ενισχύοντας τη στοχευμένη εξάσκηση και την ανατροφοδότηση. Παράλληλα, ο AI Tutor θα υποστηρίζει τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών μέσω ψηφιακής ενισχυτικής καθοδήγησης και προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού.

Αυτή τη στιγμή, το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει:

* διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,

* 186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα,

* επαναληπτικές ασκήσεις,

* διαγωνίσματα και προσομοιώσεις Πανελλαδικών,

* εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄Λυκείου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ