Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ μετά την εμπρηστική επίθεση

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά την εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Η 70χρονη γυναίκα ήταν διασωληνωμένη έχοντας υποστεί εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της της πολιτεύτριας της ΝΔ, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ στους δύο ενοίκους της πολυκατοικίας που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, η Αφροδίτη Νέστορα είχε προχωρήσει σε μια δημόσια ανάρτηση μέσω των social media χαρακτηρίζοντας το χτύπημα «απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό» και επισημαίνοντας ότι προέχει η υγεία του γονιών της και στέλνοντας το μήνυμα ότι «δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν».

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας.

Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου.

Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.

Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.